Mesut MADAN/BURDUR,() Futbolda U-19 Türkiye Şampiyonası 1'inci Kademe Grup maçları Burdur'da başladı. Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan ve dört gün sürecek karşılaşmalarda iki grupta 6 takım mücadele edecek. A Grubu'nda Afjet Afyonspor, Konya Ereğlispor ve Isparta Davrazspor, B Grubu'nda ise Denizli Yeşilköyspor, Muratpaşa Belediyespor ve Yeni Milasspor yer alıyor. Turnuvanın açılış maçında Afyon Afjetspor, Konya Ereğlispor'u 2-1 mağlup ederken, diğer maçta ise Muratpaşa Belediyespor ile Denizli Yeşilköyspor 1-1 berabere kaldı. Gruplarında birinci olan takımlar final müsabakası oynayacak. Burdur Grubu'nu birinci bitiren takım, yeri ve zamanı daha sonra belli olacak merkezde Türkiye finallerinde mücadele edecek.
(Görüntülü Haber) Futbolda U-19 Grup Müsabakaları Burdur'da başladı
Mesut MADAN/BURDUR,() Futbolda U-19 Türkiye Şampiyonası 1'inci Kademe Grup maçları Burdur'da başladı. Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan ve dört gün sürecek karşılaşmalarda iki grupta 6 takım mücadele edecek. A Grubu'nda...
04 Mayıs 2018 Cuma 10:18
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