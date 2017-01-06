(Görüntülü Haber) Futbolcular cuma namazını 'Dinler Bahçesi'nde kıldı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),() Antalya'da kamp yapan futbol takımlarının futbolcu, teknik heyet ve yöneticileri, Belek Turizm Merkezi'nde cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı. Serik İlçesi'nde kamp yapan Galatasaray, Samsunspor, Sivasspor, Karabük, Kasımpaşa ve diğer kulüplerin bazı futbolcu, teknik heyet ve yöneticileri, cuma namazını kılmak için Belek'teki cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'ne geldi. Yoğun katılım sebebiyle camide yer bulmakta zorlanan bazı futbolcu ve vatandaşlar, kilise ve sinagog zeminine serilen halılar üzerinde namaz kıldı. Cuma namazını, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, yardımcı antrenör Ayhan Akman, futbolcular Sabri Sarıoğlu ve Lionel Carole birlikte kıldı. Namaz sonrasında futbolcular sohbet etti, birbirlerine başarılar diledi. Bazı futbolcu ve yöneticiler ise Belek Merkez Camii'nde cuma namazı kıldı.