(Görüntülü Haber) Futbol sahasındaki karları taraftar temizledi

IĞDIR’da oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3'üncü grup maçında taraftar sahaya inerek karlı zemini temizledi. Iğdır Aras Spor ile Erzurum Aras 12 Mart Spor'un dün oynayacağı erteleme maçı öncesi Kışla Semt Sahası, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevlerileri tarafından küreklerle temizlenmeye başlandı. Bunu gören taraftarlar sahaya inerek küreklerle karı temizleme çalışmasına katıldı. Çalışmaların tamamlanmasından sonra Hakemler, sahada inceleme yaptı ve karşılaşmanın oynanmasına karar verdi. Ancak, Iğdır Aras Spor yönetici ve teknik adamları, kar ve buzlanma nedeniyle futbolcuların ayakta durmakta zorlandığını belirterek "Şampiyonluğa oynayan bir takımın sahasının temizlenmemesi Iğdır'a ihanettir" dedi. Kar ve buzlu zemin üzerinde oynanan Iğdır Aras Spor- Erzurum Aras 12 Mart Spor erteleme maçında taraflar gol atamadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. BAL 3'üncü grupta Iğdır Aras Spor liderliğini sürdürüyor.