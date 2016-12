(Görüntülü Haber) FSV Duisburg Kulübü'nden görkemli balo

Temel ELCİVAN Almanya-Duisburg - Almanya'nın Duisburg kentinin köklü Türk Kulübü olan FSV Duisburg'un dün akşam düzenlediği geleneksel Aile Balosu'na yoğun katılım olurken, baloda sporcu - taraftar kaynaşması da yaşandı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen FSV Duisburg Aile Balosu, Reinberg kasabasında yaklaşık bini aşkın davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Minik sporcu dahil olmaz üzere bünyesinde bir çok takım bulunduran Türk Kulübü FSV Duisburg, Landesliga'da mücadele eden birinci takımıyla geride bıraktığımız son iki sezonda taraftarlarına büyük heyecan ve coşku yaşattı. Çok sayıda Türk gencinin forma giydiği FSV Duisburg geçtiğimiz sezonda, bir üst lig olan Oberliga'ya yükselmeyi son maçta rakibine kaptırmıştı. Dün akşam gerçekleştirilen Aile Balosu'nda, FSV Duisburg'un sporcu, sporcu aileleri, yönetim kurulu ve taraftarları arasında tam anlamıyla bir kaynaşma yaşandı. Çalınan müziklerle kulübün sporcuları piste dans edip oynarken, kulüp başkanı Erol Ayar'da sporculara eşlik etti. Sahneye davet edilen FSV Duisburg yönetim kurulu ve farklı takımlarda futbol oynayan sporcular, salonu dolduran taraftarlara tanıtıldı. HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN FORMASINA BİN EURO Baloda düzenlenen farklı çekiliş ve tombala ile kulübe gelir elde edilirken, Bayer Leverkusen'de forma giyin milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun imzalı forması da gelir amaçlı açık artırmaya sunuldu. Milli oyuncunun formasını, iş adamı İlkay Arık bin Euro karşılığında satın alarak, kulübe maddi katkı sağladı. Daha sonra süper ligin dört büyük kulübü olan Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın formaları da, aynı amaçla satışa sunuldu. GENÇLERE SAHİP ÇIKIYORUZ Baloda bir konuşma yapan ve kulübe destek veren taraftarlara teşekkür eden FSV Duisburg Başkanı Erol Ayar, "Amacımız spor yapmak isteyen gençlere imkan tanımak, futbol oynatmaktır. Bu amaçla kulübümüz bünyesinde bulunan farklı takımlarda, onlarca gencimiz forma giyiyor. Yetenekli gençlerimizle, taraftarlarımızın destekleriyle her yeni sezonda daha büyük başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi. HEP YANINIZDAYIZ Baloya katılan ve bir konuşmada yapan T.C. Başkonsolosluğu'nda Muavin Konsolos Tülin İnce, "Bu tür birliktelikleri, etkinlikleri, başkonsolosluk olarak oldukça önemsiyor ve destekliyoruz. Gençlerimize yönelik her çalışmayı destek vermemizin yanı sıra, gençlerimizin eğitimine de ailelerinin destek olması için çağrıda bulunuyoruz" dedi. Balonun eğlence bölümünde ise, sanatçı Sinan Yılmaz, Fahrettin Güneş, Aylince ve Malik Ayhan sahne alarak, davetlileri eğlendirdi.