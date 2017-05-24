(Görüntülü Haber) Finalde kaybeden Gümüşhane'de hüzün

Muhammet KAÇAR- Fatih TURAN/GÜMÜŞHANE, () - SPOR Toto 2'nci Lig play-off finalinde Erzurum Büyükşehir Belediyespor'a mağlup olan Gümüşhanespor'da kırmızı beyazlı taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.



Spor Toto 2'inci Lig play-off finalinde İstanbul Vadafone Arena'da Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile Gümüşhanespor arasında oynan karşılaşma için Gümüşhane kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Müsabakayı büyük heyecan içerisinde izleyen yaklaşık bin 500 kişi, takımlarına destek verdi. Karşılaşma sonunda Erzurum Büyükşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup olan kırmızı beyazlı taraftarların büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.