(Görüntülü Haber) Fikret Orman’dan Talisca'ya ceza eleştirisi

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Profesyonel Disiplin Kurulu’nun (PFDK), Talisca’ya verdiği bir maçlık cezayı haksız bulduğunu belirterek, “Beşiktaş’ın geniş bir kadrosu var. Fark eden bir şey olmaz” dedi. Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 31’inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı öncesinde siyah beyazlı ekibin başkanı Fikret Orman Yalova'ya geldi. Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık'ı ziyaret eden Orman, ardından birlikte Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan Sandal Balık Restoran’da yemek yedi. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e yaptığı el hareketinden dolayı PFDK'ya sevk edilen Talisca'ya verilen 1 maçlık cezanın sorulması üzerine Fikret Orman, “Haksız ve yersiz buluyoruz. Zaten ifade de ettik. Bir maç, artık bu maça Talisca’sız çıkacağız. Beşiktaş’ın geniş bir kadrosu var. Fark eden bir şey olmaz” dedi. Medipol Başakşehir’in 1 puan önde olduğu hatırlatılan Orman, Bursaspor maçı sonrası puan farkını 2’ye çıkarmak istediklerini belirterek, “Medipol Başakşehir, bir maç fazlasıyla önde. Yine eksi ikiyi almaya gidiyoruz Allah’ın izniyle” diye konuştu. Öte yandan Fikret Orman’a Beşiktaş taraftarları ise hatıra fotoğrafı ve selfie çekebilmek için bir biriyle yarıştı.