(Görüntülü Haber) Fikret Orman: ''Olympiakos'a kolay lokma olmadığımızı göstereceğiz''

''Olympiaskos ile keşke finalde karşılaşsaydık'' ''Zor bir sezon oluyor'' MUSTAFA AKIN / ATİNA,() Fikret Orman, '' Olympiakos Yunanistan'ın Fenerbahçe'si diyorlar. O yüzden daha çok motive olalım'' dedi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İstanbul'da kurulan Tatavlaspor (Kurtuluşspor) ve Peraspor (Beyoğluspor) Kulübü'nün Atina'daki ortak kullanılan tesislerini ziyaret etti. İki kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Başkan Orman, daha sonra tesisi gezerek bilgiler aldı. Fikret Orman burada yaptığı açıklamada, ''İnsanlar ülke değiştiriyorlar ama kalbinin bağlı olduğu takımı değiştiremiyorlar. bizim Yunanistan'da da Türkiye'den geçen birçok Beşiktaşlı dostumuz var. O açıdan onlarla bir araya gelmekten dolayı mutluyum. Güzel hayatımda unutmayacağım bir gün geçiriyorum. Pinpon, basket takımımızı da yollarız. Burada Beşiktaşlıların sayısını arttırmamız lazım'' dedi. ''OLYMPİASKOS İLE KEŞKE FİNALDE KARŞILAŞSAYDIK'' Olympiakos Kulübü Başkanının çok yakın arkadaşı olduğunu ve erken karşılaştıklarını dike getiren Fikret Orman,''Biliyorsunuz iki sezon evvel buraya geldik. Dostluk maçı yaptık. Geçen sene de onlar geldiler. Keşke finalde karşılaşsaydık. İsterdim. Netice olarak bu maç. Beşiktaş kuvvetli bir takım. Olympiakos da Yunanistan'ın en önemli kulüplerinden bir tanesi. Onlar kendi evlerinde kazanmak isteyecekler. Olympiakos Yunanistan'ın Fenerbahçe'si diyorlar. O yüzden daha çok motive olalım. Biz de tabii ki kolay lokma olmadığımızı göstereceğiz'' diye konuştu. ''ZOR BİR SEZON OLUYOR'' Spor Toto Süper Lig'de daha 11 maç ve 33 puan olduğunu dile getiren Fikret Orman, ''Baya bir maç var önümüzde, kolay bir şey değil. Rizespor maçını gördük. Kıran kırana bir mücadele oldu. Bütün takımlar açısından da Fenerbahçe, Galatasaray bizden uzak olsalar da puan olarak onlar da son dakikada atarak galip geldiler. Zor bir sezon oluyor. Öyle olmasını bekliyorduk. Konsantrasyonumuz şu anda UEFA'' şeklinde konuştu.