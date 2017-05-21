(Görüntülü Haber) Fikret Orman eleştirilere cevap verdi (2)

Sercan Sapanatan-Gökhan Hebepçi "Divandan atılan üyelerden bir mazaret yazısı alıp onları geri döndüreceğiz." "Bir babanın oğlunu savunması doğru. Ama evinde savunur. Beşiktaş'ın babası biziz" Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ikinci kere kürsüye gelerek genel kurulda söz alarak konuşan üyelere cevap verdi. Başkan Orman, mazeretsiz şekilde divan kurulu toplantısına katılmayan üyelerin divan kurulu üyeliğinin düşmesi hakkında yaşanan sorun ile ilgili "Divan üyeliği düşen üyelerimiz konusunda, yeni divan başkanımız ile konuştum o durumla alakalı bir mazaret yazısı alıp onları geri döndüreceğiz bu ayıbı da Beşiktaş'tan sileceğiz" dedi. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanan Lyon maçı sonrası alınan ceza ile ilgili olarak Fikret Orman "UEFA önyargılı bir karar verdi. Lyon maçı ile alakalı yanlış hesabı geri çevireceğiz" şeklinde konuştu. Yıldırım Demiören ve Fulya hakkında da konuşan Başkan Orman "Tabata'nın parası Beşiktaş'tan resmi yollara gitmiş. Biz gidip Gaziantepspor'un defterlerine , mali kayıtlarına bakamayız. Sonuçta o dönem genel kurul tarafından da o yönetim ibra edilmiştir. Gelelim Fulya konusuna. 24-02-2013 tarihinde alınan yetki ile tahkime gittik. Bir hukukçu üye bizim lehimize ,2 teknik üye Aşçıoğlu lehine karar verdi. Fulya projesinde oran yüzde 67'ye 33 olarak belirlense de sonradan 52 Aşçıoğlu, 48 Beşiktaş anlaşmasıdır. Mahkeme kararı ile onandı. O zaman da bu oranların olmadığını söylüyorduk. Söz konusu karara itiraz ettik. Asliye Hukuk red etti. Red kararını temyiz ettik. Buradan da sonuç çıkmadı. Maalesef Aşçıoğlu ile geçmişte yapılan sözleşmeler, ek protokol nedeniyle sonuç alınamamıştır. Geçen haftalarda futbol takım oyuncusu Cenk Tosun'un babasının, oğlunun pas alamadığı yönündeki açıklamaları konusunda da ifadeler kullanan Fikret Orman "Bir babanın oğlunu savunması doğru. Ama evinde savunur. Beşiktaş'ın babası biziz. Başkasının teyzesi,amcası aynı açıklamaları yaparasa biz Beşiktaş'ı nasıl yöneteceğiz" dedi. Sosyal medyada kendisiyle ilgili paylaşımlara da tepki gösteren Fikret Orman "Allah'tan Süleyman Ağabeyin döneminde bu sosyal medya olayları yoktu. Bir arkadaşım ve eşi ile yemeğe çıkıyorum adam tuvalate gidince ben de gidiyorum ki yine hakkımızda yanlış haber yazılmasın diye" dedi.