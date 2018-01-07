(Görüntülü Haber)Fikret Orman: "Cenk Porto'da olsa daha büyük meblağlara gidebilirdi"

"Ekonomik şartlar uygun olursa bakacağız" "Arda Turan'ı Beşiktaş'ta görmeyi isterim" "Tolgay ve Oğuzhan'ı gönderme niyetimiz yok" ALİ DANAŞ / ANTALYA,() Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yöneticiler Umut Güner, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican, Candaş Tolga Işık, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcularla barbekü partisinde bir araya geldi. Barbekü partisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Orman, "Cenk gitmeyi çok istedi, maç vardı. Galiba Tottenham maçında oynayacak. Bende orada olup maçı izlemek istiyorum" dedi. "CENK PORTO'DA OLSA DAHA BÜYÜK MEBLAĞLARA GİDEBİLİRDİ" Türk futbolunun marka değerini el ele vererek yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Orman, "Transfer satışlarımızın çok abartıldığını düşünüyorum, hatta üzülüyorum. Ne açıdan üzülüyorum, ülkem adına üzülüyorum. Futbolumuzun marka değerini biraz yükseltebilsek, bunlar yapılabilir şeyler. Şampiyonlar Ligi'nin en önemli oyunculardan biri transfer oldu, dünyanın şeyi falan değil. Oyuncu çok istediği için böyle bir şey gerçekleşti. Coutinho, 160 milyon Euro'ya Barcelona'ya gidiyor, dünyada bu rakamlar konuşulurken Türkiye'de neden konuşulmasın? Ne yapılması lazım? Türkiye'de marka değerini yükseltmemiz gerekiyor, bu da sadece Beşiktaş'la alakalı değil. Futbolumuzu izlenebilir hale getirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ı Fenerbahçe'si TFF'si herkesin için de olması lazım. Cenk, Porto'da olsa daha büyük meblağlara gidebilirdi, bu açıdan da üzücü" diye konuştu. "Cenk gitmeyi çok istedi, maç vardı. Galiba Tottenham maçında oynayacak. Bende orada olup maçı izlemek istiyorum. Bizim 'Avrupa kulübünü inlettik' gibi, 'Orman kanunları' gibi bir durum yok" diye konuştu. "EKONOMİK ŞARTLAR UYGUN OLURSA BAKACAĞIZ" Ellerinde kadroyu korumak istediklerini ifade eden Ormani, "Şu anda oyuncu satmak gibi bir düşüncemiz yok, Babel olsun Tosic olsun çıkan haberler hepsi rivayetten ibaret. Transfer yapmak istiyoruz, dönemin henüz çok başındayız. Önümüzdeki 20 gün gibi bir süreç var, ekonomik koşulları değerlendirip bakacağız. Satışlardan memnun olmadığımı söylemiştim, bu oyuncular eşya değil, ruhları olan insanlar. Ancak durumlar değerlendirilince böyle durumlar oluyor. Beşiktaş'ın Cenk'i satmadığını ve şubat oyunda sakatlandığını düşünün. Elimizde zaten Alvaro Negredo gibi çok önemli bir santrfor var ama yine de bir transfer yapmak istiyoruz. Ekonomik şartlar uygun olursa bakacağız" dedi. "ARDA TURAN'I BEŞİKTAŞ'TA GÖRMEYİ İSTERİM" Transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş ile anılan Arda Turan ile ilgili de açıklamalarda bulunan Fikret Orman, "Arda çok iyi bir çocuktur, çok önemli bir oyuncu. 45 milyon Euro gibi bir paraya Barcelona'ya transfer olmuş bir yıldız. Beşiktaş'ta oynamasını da çok isterim. Ancak o bölgede şu anda çok oyuncumuz var, böyle bir transfer yaparsak takımda sorun çıkabilir. Ondan dolayı şu anda gündemimizde yok. Ancak Arda çok karakterli bir çocuktur, şahsi olarak da severim. Kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. "TOLGAY VE OĞUZHAN'I GÖNDERME NİYETİMİZ YOK" Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Oğuzhan ve Tolgay'ın gönderme gibi bir niyetleri olmadığını söyleyen Orman, "Tolgay ve Oğuzhan bizim oyuncularımız, bir yere gidecekleri yok. Göndermeye niyetimiz de yok. Tolgay ile bir prensip anlaşmasına vardık. Onların da gitmeye niyeti yok. Ancak bazı şeyler var onların konuşulması lazım. Oyuncularım benim iznim olmadan kimseyle görüşmez, burası Beşiktaş. Hepsi benim oğlum gibi. Kimse benim oyuncularımla benden izin almadan görüşemez. Ben futbolcularımı eşya olarak görmüyorum" diye konuştu.