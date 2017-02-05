(Görüntülü Haber) Fenerbahçeli taraftarlar derbinin havasına girdi

Yüzlerce taraftar tezahüratlarla Kadıköy'ü inletiyor Şükrü Saracoğlu Stadı'nın önünden otobüslere bindirilecek olan sarı-lacivertli taraftarlar polis eşliğinde Vodafone Arena'ya gidecek Sercan SAPANATAN, İstanbul- Beşiktaş derbisi için Vodafone Arena'ya gitmek üzere Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde 15.00'ten itibaren toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar Kadıköy'ü stat atmosferine çevirdi. Boğa heykelinin oradan stada yürüyen kalabalık bir grup attığı sloganlar ve yaptıkları tezahüratlarla şimdiden derbinin havasına girmiş durumda. Yoğurtçu Parkı, Alex Heykeli ve stad yakınındaki taraftarlar da çeşitli tezahüratlarla takımlarına olan desteği gösterirken, polis gerekli önlemleri aldı. Fenerbahçeli taraftarlar, kontrol noktalarından geçtikten sonra ve elektronik biletleri kontrol edildikten sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde bekletilmeye başladı. Yaklaşık 2000 kadar Fenerbahçe taraftarı saat 16.30'dan sonra otobüslere bindirilerek toplu olarak polis eşliğinde Vodafone Arena'ya götürülecekler. Stad önünde yaklaşık 40 adet belediye otobüsünün peş peşe sıralanması Kurbağlıdere'den başlayıp, stadın önünden Kenan Evren Lisesi bahçesini geçip, Kızıltoprak ışıkları geçti. Taraftarlar otobüslere bindirilip kontrollü bir şekilde polis eşliğinde tribündeki yerlerini almaları için Vodafone Arena'ya götürülecekler