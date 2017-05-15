(Görüntülü Haber) Fenerbahçeli futbulcu'dan 'dolandırıldım' başvurusu

Ali AKSOYER / İSTANBUL,() - FENERBAHÇELİ futbolcu Van der Wiel, 4,5 milyon Dolar dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Avukatı ve yanındaki bir kadınla birlikte



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne gelerek ifade veren Van der Wiel, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Ümit A.'dan şikayetçi oldu.



Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van der Wiel, birlikte iş yapma vaadiyle kendisinden sürekli para isteyen Ümit A.'nın toplamda 4,5 milyon Dolar para aldığını ve ancak vaatlerini yerine getirmediğini belirtti. Ünlü futbolcu poliste verdiği ifadesinde, "Türkiye'nin insanlarını çok seviyorum. Buraya geldikten birkaç ay sonra Ümit A.'la tanıştım. Bana iş yapmayı teklif etti. Organizsazyonlar düzenleyip boksör Floyd ve Justin Bieber gibi ünlüleri Türkiye'ye getirecektik. Benden farklı zamanlarda devamlı para aldı. Ancak hiçbir vaadini yerine getirmedi. Parayı ona sorduğumda beni 'Burası Türkiye kendine dikkat et' diyerek tehdit etti" dedi.



Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 2 saat kalan futbolcu Van der Wiel daha sonra bir açıklama yapmadan avukatı ve yanındaki kadınla birlikte binadan ayrıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı, Ümit A.'nın yakalanması ve ifadesinin alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.