Ali AKSOYER - Ozan URAL / İSTANBUL,() - FENERBAHÇELİ futbolcu Van der Wiel'i, 4,5 milyon Dolar dolandırıldıkları ileri sürülen Umit A. ve Sinan S. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
(Görüntülü Haber) Fenerbahçeli futbolcuyu dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi gözaltında
Ali AKSOYER - Ozan URAL / İSTANBUL,() - FENERBAHÇELİ futbolcu Van der Wiel'i, 4,5 milyon Dolar dolandırıldıkları ileri sürülen Umit A. ve Sinan S. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne...
15 Mayıs 2017 Pazartesi 22:38
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