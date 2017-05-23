İhsan YALÇIN - İSTANBUL / İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla ve belgelerle lüks araç soktuğu belirtilen şüphelilere yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. 20 adrese yapılan operasyonda 46 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da bulunuyor.
(Görüntülü Haber) Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan gözaltına alındı (3)
İhsan YALÇIN - İSTANBUL / İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla ve belgelerle lüks araç soktuğu belirtilen şüphelilere yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. 20 adrese yapılan operasyonda 46 kişi...
23 Mayıs 2017 Salı 11:57
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