Mutlu YUCA BOLU, () Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal. yeni yıla eşi Selda Topal ve ünlü sunucu Zuhal Topal ile birlikte kayak merkezi Kartalkaya'da girdi. Köroğlu dağlarının zirvesindeki kayak merkezi Kartalkaya, yılbaşı gecesi tatilcilerin akınına uğradı. Kayak merkezinde bulunan oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal da yeni yıla eşi ve dostlarıyla birlikte Kartalkaya'da girdi. Topal, eşi Selda Topal, ünlü sunucu Zuhal Topal ve yakın dostlarıyla birlikte yemek yiyip eğlenerek stres attı. Yeni yılda barış temennisinde bulunan Mehmet Topal, Yeni yılda ülkemizde huzurun ve barışın olmasını temenni ediyorum. Savaşların son bulmasını, ülkemizin o güzel günlerini yaşamaya devam etmesini temenni ediyorum dedi. Ünlü sunucu Zuhal Topal da yeni yılın barış ve mutluluk getirmesini dileyerek şunları söyledi Dostlarımızla ve ailemizle birlikte buradayız. Eşim çalışıyor, ilk defa birlikte yeni yıla giriyoruz. Herkese güzel bir yıl diliyorum. Bütün memleketimiz ve dünyamız için acılarla dolu bir yıl oldu. Umuyorum ki bu yıl bize güzellikler getirsin. Herkese sevgi, barış ve mutluluk diliyorum
(Görüntülü Haber) Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal yeni yıla Kartalkaya'da girdi
Mutlu YUCA BOLU, () Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal. yeni yıla eşi Selda Topal ve ünlü sunucu Zuhal Topal ile birlikte kayak merkezi Kartalkaya'da girdi. Köroğlu dağlarının zirvesindeki kayak merkezi Kartalkaya, yılbaşı gecesi tatilcilerin...
01 Ocak 2017 Pazar 16:22
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