(Görüntülü Haber) Fenerbahçeli basketçiler finalden emin 

Bobby Dixon: "Bugün oynadığımız gibi oynarsak kupayı kazanacağımıza eminim"





Udoh: "Olympiacos maçı için hazırız"





Euroleauge Final-Four mücadelesinde Real Madrid'i 84-75 yenerek üst üste 2'inci kez finale yükselen Fenerbahçe'de oyuncular maç sonu açıklamalarda bulundular.



Sarı-lacivertli takımın başarılı Bobby Dixon, "Zor maç oldu ama 2. kere finale çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



21 Mayıstaki finaldeki rakipleri Olympiacos hakkında konuşan Dixon, "Onların finale çıkması bizi şaşırtmadı. İyi bir takımlar.Zor bir maç bizi bekliyor olacak.Ama bugün oynadığımız gibi oynarsak kupayı kazanacağımıza eminim" şeklinde konuştu.



Sarı Lacivertli taraftar içinde "Onlar müthişti. Bizi gerçekten çok desteklediler ve onların desteği ile çok daha iyi oynadık" diye konuştu.



UDOH: "OLYMPIACOS MAÇI İÇİN HAZIRIZ"



Maçta attığı 18 sayı ile sarı-lacivertlilerin en skorer oyuncusu olan Ekpe Udoh ise maç sonu şunları söyledi: "Çok zor bir maç oldu ama kazandık. Gerçekten kendimi şuan çok yorgun hissediyorum. Coachun söylediklerini yerine getirdik ve başarılı olduk. Olympiacos maçı için ise hazırız ve onları da yenerek kupayı almak istiyoruz.Taraftar müthişti pazar günü de onlardan aynı desteği bekliyoruz"





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-Bobby Dixon'ın açıklamaları



Ekpe Udoh'un açıklamaları