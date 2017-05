(Görüntülü Haber) Fenerbahçeli basketbolcuların hedefi Avrupa şampiyonluğu

Melih Mahmutoğlu Sahada kanımızın son damlasına kadar savaşacağız Kostas Sloukas Kutsanmış olduğumuzu düşünüyorum Jan Vesely Kupayı kazanabilmemiz için maksimumuzu vermemiz gerekiyor Luigi Datome Final Four'da her takımın şansı yüzde 25 Turkish Airlines Euroleague'de Final Four mücadelesi verecek Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague Final Four ilk maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak. Kaptan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe'nin hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirterek, şunları söyledi Her zaman şansımız yüksek. Fenerbahçe'de oynuyorsanız her zaman hedefiniz şampiyonluktur. Biz de sezona bunun bilincinde başladık. Euroleague formatı değişti, zorlu bir sezon oldu. Zorlu maçlar oynadık, sakatlıklarımız oldu. Bizim için kolay olmadı ama sonu güzel bitti. Daha da önemli iki maç var önümüzde. 3 yıl üst üste Final Four'da olmak tabii ki büyük bir başarı. Tek hedefimiz kupa, onun için de elimizden geleni yapacağız. Umarım mutlu sona ulaşırız. SAHADA KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAĞIZ Finale yükselmeleri halinde CSKA ile karşılaşmak istediğini açıklayan Mahmutoğlu, Bana sorarsanız, ben CSKA'yı isterim finalde. Biz Fenerbahçe'yiz, rakip seçmeyiz. Kim gelirse gelsin, ona göre hazırlanırız, ona göre de oynarız. Taraftarımız sağ olsun, Berlin'de de, Madrid'de de arkamızda oldu. Bu sene kendi ülkemizde, kendi şehrimizde olması bizim için ayrı bir heyecan. Bizim için çok farklı bir atmosfer olacak. Biz de bunun bilincinde hazırlanıyoruz. İnşallah sonunda taraftarımıza, kulübümüze bu en önemli kupayı armağan ederiz. Bunun için de sahada kanımızın son damlasına kadar savaşacağız diye konuştu. KUTSANMIŞ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM Yunan oyuncu Kostas Sloukas, Avrupa'nın en iyi 4 takımı arasına kaldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, Final Four'da tekrar mücadele edecek olmamızdan dolayı mutluyuz ve kutsanmış olduğumuzu düşünüyorum. Final Four'a kalmamız bizim için çok önemli. Avrupa'nın en iyi 4 takımı arasındayız. Taraftarımızla birlikte elimizden geleni yaparak, ilk olarak finale yükselmek istiyoruz. Euroleague'deki en iyi takımlar Final Four'a kaldı. İlginç bir Final Four olacak. Real çok yetenekli ve tehlikeli bir takım. Öncelikle Real Madrid'i geçerek, daha sonra da finale yükselmek istiyoruz dedi. Final Four'un bu yıl İstanbul'da düzenlenecek olmasının kendilerine nasıl bir avantaj sağlayacağı yönündeki soruya da Sloukas, Taraftarımız bize güç veriyor, ancak biz işimizi sahada yapıyoruz yanıtını verdi. KUPAYI KAZANABİLMEMİZ İÇİN MAKSİMUMUZU VERMEMİZ GEREKİYOR Jan Vesely de zor bir Final Four oynayacaklarını vurgulayarak, Kupayı kazanabilmemiz için maksimumuzu vermemiz gerekiyor. Kolay olmayacak tabii ki. İstanbul'da oynayacağız. Her yerde Fenerbahçe taraftarı olacak. Bizim için bir avantaj tabii ki. Ancak bizim maça odaklanmamız ve kendi oyunumuzu oynamamız lazım ifadesini kullandı. FINAL FOUR'DA HER TAKIMIN ŞANSI YÜZDE 25 Luigi Datome ise şampiyonluk için Final Four'da mücadele eden her takımın yüzde 25 şansı olduğunu belirterek, Final Four'da her şey mümkün. Bütün takımların şansları eşit. Önce bizim Real Madrid'i elememiz, ondan sonra neler olacağını görmemiz lazım. Ev sahibi avantajına çok inanmıyorum. Panathinaikos serisinde de bunu gördük. Taraftarımızın bizi kendi şehirlerinde destekleyeceklerinden dolayı mutluyum. Bizim, oyuncular olarak çıkıp en iyisini sergilememiz gerekiyor. Umarım onlarla birlikte güzel bir kutlama yapabiliriz şeklinde konuştu. Finale yükselmeleri halinde hangi takım ile karşılaşmak isteyeceğinin sorulması üzerine Datome, Önce Real Madrid maçını düşünmemiz, ondan sonra finali düşünmemiz gerekiyor. Ben bir takım söylerim, yener ya da yenilir bilinmez. Bir şekilde önce finale kalmamız gerekiyor. Ummamız gereken bir durum değil, beklememiz gereken bir durum dedi.