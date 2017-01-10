(Görüntülü Haber) Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe takımla çalıştı

Ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde çalıştı. İlk yarım saati basına açık gerçekleştirilen idman, koşu ve kondisyon çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi. Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin transferinde ismi takas için geçtiği iddia edilen ve 6 Ocak'ta başlayan kampa alınmayarak İstanbul'da bırakılan Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe, Antalya'ya geldi. Chahechouhe, kampın bitimine iki gün kala antrenmana çıktı. Bu arada dedesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Hollanda'ya giden Robin van Persie ile sakat olan Volkan Şen idmana katılamadı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yarın Arnavutluk'un Partizani takımıyla özel maç yapacak. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.