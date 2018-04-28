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(Görüntülü Haber) Fenerbahçe'ye Skrtel'den kötü haber

Kafasına toplamda 10 dikiş atılacak Mustafa AKIN - İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla geçerken, sarı lacivertli takıma Martin Skrtel'den kötü haber geldi. Martin...

Kafasına toplamda 10 dikiş atılacak Mustafa AKIN - İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla geçerken, sarı lacivertli takıma Martin Skrtel'den kötü haber geldi. Martin Skrtel'in, Kasımpaşa maçının ilk yarısında girdiği bir hava topu mücadelesinde aldığı darbe ile kafasında açılma meydana gelirken, deneyimli oyuncu sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından oyuna devam etti. İlk 45 dakikanın bitiminin ardından soyunma odasına giden Skrtel'e burada da müdahale edildi. TOPLAM 10 DİKİŞ ATILACAK Slovak yıldıza soyunma odasında kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından geçici olarak 5 dikiş atıldı. Skrtel'in kanamasının devam etmesinin ardından, deneyimli stoper karşılaşmanın ardından hastaneye götürülürken, kendisine hastanede 5 dikiş daha atılacak. FOTOĞRAFLI GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Skrtel'in stattan ayrılması - Genel detaylar -Spor - Türkiye-İstanbul - Mustafa AKIN

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