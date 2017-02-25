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(Görüntülü Haber) Fenerbahçe'ye Gaziantep'te protestolu karşılama

Taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı Advocaat'ın kadroya almadığı Robin Van Perise ve Kjaer'in yanı sıra kaleci Volkan Demirel, Emenike, Karavaev ve Stoch kafilede yer almadı Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantepspor ile karşılaşacak...

Taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı Advocaat'ın kadroya almadığı Robin Van Perise ve Kjaer'in yanı sıra kaleci Volkan Demirel, Emenike, Karavaev ve Stoch kafilede yer almadı Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Gaziantep Havalimanı'nda taraftarların 'istifa' protestosuyla karşılandı. Gaziantep Havalimanı'nda Fenerbahçe kafilesini yaklaşık 150 kadar taraftar, ellerinde meşale ve 'yönetim istifa' sesleriyle karşıladı. Saatler öncesinden alana gelen taraftarlar futbolcuların kapıdan çıkmasıyla beraber, 'Fenerbahçe babanın çiftliği değil istifa edin', '20 sene oldu istifa', 'Sen git güzel günler koşarak gelir' gibi sloganlar atarak Aziz Yıldırım aleyhine sloganlar attı. Bazı taraftarların isteği üzerine fotoğraf çektirmek için duraksayan futbolculara ise kafilede yer alan yöneticiler hızlı olmaları konusunda uyardı. Futbolcular otobüse bindikten sonra yanlarındaki meşaleleri yakan taraftarlar otobüsün önünü kesmek istedi. Alanda hazır bekleyen çevik kuvvet polisleri taraftarları güçlükle dağıttı. Fenerbahçe kafilesinde ise teknik direktör Dick Advocaat'ın kadroya almadığı Robin Van Perise ve Kjaer'in yanı sıra kaleci Volkan Demirel, Emenike, Karavaev ve Stoch yer almadı. Takım olaylı karşılamanın ardından kalacakları otele gitti.

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