(Görüntülü Haber) Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü maçında bu akşam İzmir Atatürk Stadı'nda Menemen Belediyespor ile karşılaşıcak Fenerbahçe, 17 kişilik kadrosuyla İzmir'e geldi. Sarı lacivertlileri Adnan Menderes Havaalanı'nda yaklaşık 200 taraftar coşkuyla karşıladı. Meşaleler yakıp tezahüratlar yapan futbolseverler teknik tirektör Dick Advocat'a çiçek verdi. Advocat, Van Persie, Sow, Kjaer, Mehmet Topal, Josef, Volkan Demirel, Hasan Ali, Şener, Volkan Şen ve Alper gibi as oyuncuları İstanbul'da bırakarak genç ağırlıklı bir kadroyu İzmir'e getirdi. Altınordu'nun U11 ve U12 takımları da Fenerbahçe kafilesini karşılaşamak üzere havaalanına geldi Minik futbolcular Fenerbahçeli oyuncularına kuru incir hediye ederken, İzmir'den yetişen oyuncu Salih Uçan'la da hatıra fotoğrafı çektirdi. Fenerbahçe'nin Menemen Belediyespor maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor: Fabiano, Ertuğrul, Neustaedter, Skrtel, İsmail, Ozan, Salih, Ramazan, Stoch, Chahechouhe, Fernandao, Savaş, Yiğithan, Abdurrahman, Samed, Erdican.