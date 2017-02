(Görüntülü Haber) Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat: "Umarım Krasnodar karşısında şans bizde olur" (1)

"Van Persie yarın kadroda yer alacak" "'Yönetimimiz, başkanımız transfer istemedi' gibi bir şey söz konusu değil" Skrtel: "İyi bir skor almak ve bir sonraki tura çıkmak istiyoruz" Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Umarım Krasnodar karşısında şans bizde olur" dedi. Fenerbahçe'nin yarın sahasında Rusya'nın Krasnodar takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesi Fenerbahçe Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Advocaat, defans oyuncusu Martin Skrtel ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Her zaman hücuma dönük futbol oynatmaya çalıştığını vurgulayan Dick Advocaat, şöyle konuştu: "Biz aslında hep hücuma dönük futbol oynatmaya çalışıyoruz. Herkes geçtiğimiz Pazar günkü şu durumu göz ardı ediyor. Pazar günü oynadığımız maçta 3 iyi oyuncumuz takımda yoktu. Pazar günü maçtan sonra da söyledim, oyuncularımın mücadelesi ve çalışması hakkında hiçbir şikayetim yok. Oyuncularım çok çalıştı, çok gayret gösterdi, ama şansa da ihtiyacımız vardı. Umarım Krasnodar karşısında şans bizde olur." Robin Van Persie yarın kadroda yer alacağını da açıklayan Hollandalı teknik adam, "Fit olduğu zaman, fark yaratabilecek bir futbolcu ve şu anda da fit durumda" dedi. Bir soru üzerine Advocaat, İsmail Köybaşı ve Van der Wiel'in geçen hafta işlerini en iyi şekilde yaptığını belirtirken, Roman Neustadter'in de kadrolarının çok önemli bir futbolcusu olduğunu ifade ederek, "Hala forma giymeye devam ediyor. Onun önünde iki harika stoperimiz var. O yüzden forma şansı az oluyor. Roman, diğer Türk takımlarında rahatlıkla oynayabilir. Defansif orta sahada görev alabilecek de bir oyuncu, ama orada da çok fazla oyuncumuz var" diye konuştu. "TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİDİR" Taraftarın desteğiyle iyi maçlar çıkardıklarını belirten Advocaat, "Sadece Manchester United ve Feyenoord'u değil, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını da eklememiz lazım. Biz ne zaman dolu statta oynadık, kendi sahamızda bu farkı gördük. Ancak kendi sahamızda, 12 bin kişinin önünde oynuyoruz. Taraftarın geldiği karşılaşmalarda daha farklı skorda oynadık. Üst düzey kulüpte çalışırsan dolu stat olmasını istersiniz. Taraftarın desteği çok önemlidir. Oyunculara da nasıl itici güç olduğunu gösterdiler zaten" ifadesini kullandı. "'YÖNETİMİMİZ, BAŞKANIMIZ TRANSFER İSTEMEDİ' GİBİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL" Transfer yapmamalaryla ilgili de tecrübeli teknik adam, "3-4 oyuncu üzerinde görüşmelerimizi sürdürdük. En başta da bu isimler bizim için netti. Ya çok para istediler, ya gelmek istemediler, ya da yanlış oyuncu olduklarını düşündük. Daha önce böyle hatalar yapılmış, biz de tekrarlamak istemedik. Bir oyuncu buraya gelmek istemiyorsa onu almanın hiçbir anlamı yoktur. 'Yönetimimiz, başkanımız transfer istemedi' gibi bir şey söz konusu değil. Onlar her şeyi yapmak istedi" dedi. SKRTEL: "İYİ BİR SKOR ALMAK VE BİR SONRAKİ TURA ÇIKMAK İSTİYORUZ" Defans oyuncusu Martin Skrtel ise, Krasnodar maçının kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "İyi bir skor almak ve bir sonraki tura çıkmak istiyoruz. Sahada elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizim için kötü bir görüntü var ama takım içerisindeki tüm futbolcular savaşmaya hazır. Bazen daha iyi durumlar yaşarsınız ama bunları değiştirebilecek olan da biziz. Krasnodar'dan daha iyi takım olduğumuzu gösterebilmek için elimizde bir şans var, bu şansı kullanacağız" "Hocanın gideceği konuşuluyor, bu sizi etkiliyor mu?" sorusuna Slovak futbolcu, "Hayır, biz saha içinde işimizi yapmaya çalışıyoruz" yanıtını verdi. Rusya'da 12 yıl önce futbol oynadığını vurgulayan Skrtel, Türk liginin Rus liginden daha kaliteli bir lig olduğunu söyledi.