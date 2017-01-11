(Görüntülü Haber) Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat: "Mehmet Ekici gibi bir oyuncuya ihtiyacım var" (2)

"Şampiyonluk için buradayım" "Dedikodularda adı geçen isimlerin birçoğu buraya gelmeyecek" "Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel, kulüp ve kendi menfaatleri için başka bir takım bulmalı" "Salih Uçan, kampta iyi çalıştı ancak bu yeterli değil" "Her hafta 3 maçla devam edemezsiniz" "Türkiye'de olmaktan ve gördüklerimden mutluyum" "Hakemleerin yaptıkları iş zor. Onların dürüst ve saygıya değer insanlar olduğunu düşünüyorum" Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Mehmet Ekici'ye ihtiyaçları olduklarını, kendisinin de sarı-lacivertli ekibe dahil olmak istediğini söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, yarın tamamlanacak Antalya kampı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Advocaat, sarı-lacivertli ekibe Mehmet Ekici gibi bir orta saha oyuncusunun gerekli olduğunu söyledi. 'Orta saha da hep aynı tip oyunculara sahibiz' diyen Advocaat, "Mehmet Ekici gibi bir oyuncuya ihtiyacım var. O da buraya gelmek istiyor. Buraya gelmek isteyen oyuncular fark oluşturabilir. Aslında bu durum çok basit. Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi istiyoruz. Onlar da bizden Chahechouhe'yu istiyor. Chahechouhe'nun bu konuyla ilgili düşüncesi farklı. Bundan sonra ne olur, bilmiyorum. Aatıf kesinlikle yanlış bir şey yapmadı. Kulübün verdiği karardan farklı bir karar verdi. Bunu anlayabiliyorum. Farklı bir durumu gelişmezse burada kalır. Çünkü hala iyi bir oyuncu" dedi. "ŞAMPİYONLUK İÇİN BURADAYIM" Dick Advocaat, "Şampiyonluk sizin için ne anlam ifade ediyor?" sorusuna "Şampiyonluk için buradayım. Burada olmamın en önemli sebebi bu ama birkaç oyuncu alabilirsek daha iyi olur" diyerek cevap verdi. Advocaat, "İyi bir kadromuz var. Daha da geliştirmeliyiz çünkü bütün kupalarda varız. Daha fazla oyuncu almalıyız. Karavaev iyi bir transfer. Çok iyi bir oyuncu aldık. Ondan hemen müthiş işler beklememeliyiz ama kıymetli bir ismi kadromuza kattık. İlk defa Türkiye'de çalışıyorum. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu fark edebiliyorum. Beşiktaş ve Galatasaray'ın özellikle Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu görebiliyorum. Yeni oyuncular için yönetimle görüşüyoruz. Başkan ve yönetim isteklerimize hiçbir zaman 'hayır' demiyor. Başkanımız ve yönetimimiz Fenerbahçe'yi tekrar en üst düzeye çıkarmaya çalışıyorlar. Çok fazla dedikodu var. Çok fazla isim yazılıp çiziliyor ama sadece Ukrayna'dan bir kiralık oyuncu kadromuza kattık. Tüm yazdığınız, önerdiğiniz isimler, dedikodularda adı geçen isimlerin birçoğu buraya gelmeyecek. Beklentilerden farklı bir şey ortaya çıkacak. Oyuncu getirmek kolay değil" diye konuştu. "EMMANUEL EMENİKE İLE GREGORY VAN DER WİEL, KULÜP VE KENDİ MENFAATLERİ İÇİN BAŞKA BİR TAKIM BULMALI" Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı kalan Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel'in kulüp ve kendi menfaatleri doğrultusunda başka bir takım bulmaları gerektiğini söyleyen Advocaat, Salih Uçan'ın Antalya'daki kampta iyi çalıştığını ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti. Tecrübeli teknik adam, "Salih'in fizik kondisyonunu toplaması için bu kamp dönemi yetmez. Salih 22 yaşında ve hala genç olduğunu söyleyebiliriz. Salih, bu takım için her hafta oynayabilecek bir oyuncu olduğunu göstermeli. Burada 3 gündür çok iyi çalıştı ve her şeyini verdi ama bu yetmez. Her hafta her gün bunu göstermeli" ifadelerini kullandı. "HER HAFTA 3 MAÇLA DEVAM EDEMEZSİNİZ" TFF'nin çok iyi işlere imza attığını ancak Ziraat Türkiye Kupası için aynı şeyin söz konusu olmadığını ifade eden Advocaat şöyle konuştu: "Neden hala kupada 2 maç oynamak mecburiyetindeyiz? Her şeyin ve Avrupa'daki durumumuzun belli olacağı dönemde biz 2 Türkiye Kupası maçı oynamak zorundayız. Fenerbahçe ve diğer kulüpler Avrupa'da devam ediyor. Bunlar Türk futbolu için çok önemli şeyler. TFF bu konuyla ilgili düşünmeli. Ya tek maç yapılsın ya da daha sonra oynansın. Her hafta 3 maçla devam edemezsiniz." "TÜRKİYE'DE OLMAKTAN VE GÖRDÜKLERİMDEN MUTLUYUM" Deplasmanlarda çok iyi şartlarla karşılaştıklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Burada çok iyi imkanlarda futbol oynanıyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar kaliteli bir lige sahip olduğunu gösteriyor. Her takım birbirini yenebiliyor. Türkiye'de gerçekten çok iyi imkanlar ve tesisler görebiliyoruz. Türkiye'de olmaktan ve gördüklerimden mutluyum" dedi. "HAKEMLERİN YAPTIKLARI İŞ ZOR. ONLARIN DÜRÜST VE SAYGIYA DEĞER İNSANLAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" Sözleşmesi ile ilgili konuşan Advocaat şu ifadeleri kullandı: "Antrenörler olarak bazen hakemlik yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlarda işlerinin ne kadar zor olduğunu anlıyoruz. Bazen hoşunuza giden bazen de size karşı kararları oluyor. Yaptıkları iş zor. Tamamen onların yaptığı işe saygı duyuyorum. Onların dürüst ve saygıya değer insanlar olduğunu düşünüyorum."