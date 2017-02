(Görüntülü Haber) Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat: "Bu sene UEFA Avrupa Ligi'ni, gelecek sezon ise ligde şampiyonluğu kazanmak isterim" (2)

"Avrupa Kupası'nı mı, yoksa Lig Kupası'nı mı kazanmak istersiniz?" sorusuna Advocaat, "Aslında her ikisini de kazanmak isterim desem kolay cevap olur ama tek cevap hakkım var ve seçim yapmak gerekirse ben Avrupa Kupası'nı kazanmak isterim ve gelecek yıl da ligi" yanıtını verdi "Buradan iyi bir sonuçla ayrılmalıyız" Roman Petrovich Neustadter: "Zorlu bir maç bizi bekliyor" Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ile futbolcusu Roman Petrovich Neustadter, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında oynayacağı Krasnodar karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Her iki takım için de son derece önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen teknik direktör Dirk Advocaat, "Yarın bu turun ilk maçını oynayacağımız ve çok önemli bir maça çıkacağız. İyi bir skor alabilmemiz adına önemli bir maça çıkacağız" dedi. Roman Petrovich Neustadter ise yarın sahadan güzel bir sonuçla ayrılmak için en iyi şekilde mücadelede edeceklerini ifade etti. Basın toplantısında ilk olarak söz alan Neustadter, yarın zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; biz zorlu bir gruptan çıktık ve buraya geldik. Krasnodar iyi bir takım ve milli takımdan tanıdığım oyuncular da var. İyi futbol oynayan bir takımla karşılaşacağız. Esas hedefimiz hücum ile defans arasında denge sağlamak. Yarın buradan alacağımız sonuç çok önemli" dedi. Bir Rus gazetecinin Rusya Milli Takımına ilişkin yönelttiği soruya ise Neustadter şu şekilde cevap verdi: "Yarınki maçı milli takıma katılabilme adına da değerlendiriyorum ancak esas hedefim kendi hocamızın gözüne girmek. Ancak dediğim gibi milli takımı da düşünüyorum, bu anlamda yarınki maç benim için bir şans olacaktır. Rusya Milli takımı hocasıyla en son yılbaşından önce görüştük. Milli takımın yaptığı son kampa katılmadım ve sebebini biliyorum. Bir kez daha dile getirmek istiyorum, yarınki maç bu anlamda önemli bir şans. Milli takım maçlarını seyrettim, benim mevkiinde birkaç oyuncu denendi. Benim maç eksiğim var ne yapmam gerektiğini biliyorum." Karşılaşmanın oynanacağı Krasnodar Stadyumu hakkında da konuşan Roman Neustadter, "Şehri gezme şansımız olmadı, çünkü havalimanından direkt hotele geldik ve şimdi de bu stadyumdayız. Stadyuma gelince burası hakkında çok şey duyduk. Krasnodar iyi bir takım. Ama biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve yarınki maçta potansiyelimizi sahaya yansıtacağız" dedi. Son olarak yarın sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak için en iyi şekilde mücadele edeceklerinin altını çizen başarılı futbolcu, "Ulaşım konusunda sıkıntı olmadı. Böyle güzel bir stadyumda oynamak keyifli olacak. Biz potansiyelimizi biliyoruz ve yarın potansiyelimizi sahaya yansıtırsak iyi bir sonuçla sahadan ayrılacağız" diyerek sözlerini noktaladı. Teknik direktör Dick Advocaat ise, yarınki maçın öneminden şu şekilde bahsetti: "Yarın bu turun ilk maçını oynayacağımız ve çok önemli bir maça çıkacağız. İyi bir skor alabilmemiz adına önemli bir maça çıkacağız. İki taraf için de geçerli bu. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. İyi bir rakiple karşılaşacağız. Yarın buradan güzel bir skorla ayrılmamız gerektiğini biliyoruz." Rusya Ligi'ne verilen arayı, rakibin iyi değerlendirdiğini düşündüğünü ifade eden Advocaat, "Bildiğiniz gibi Krasnodar takımı Dubai ve İspanya'da uzunca bir kamp dönemi geçirdi ve son 10 günde 4 hazırlık maçı oynadı. Yarın onayacağımız maçta hazır olmak için iyi bir süreci geride bıraktılar. Bu nedenle Rusya Ligi'ne verilen aradan dolayı rakibimizin yarınki maçta etkileneceğini düşünmüyorum" diye konuştu. Kadroda olmayan Robin van Persie hakkında ise tecrübeli teknik adam, "Şu anda Robin'in olmamasının sebebi, antrenman yapacak olması. Bu antrenmanlar sayesinde daha fitt olacak. O yüzden bizimle burada değil. Öte yandan Emenike kadroda, Volkan Şen yok. Sizin bilebileceğiniz isimler bunlar" ifadelerini kullandı. Krasnodar karşısında sahada olacağı sisteme ilişkin de konuşan teknik direktör, "Bizim her zaman sahaya çıkarken ki düşüncemiz, galibiyettir. Elinizdeki oyuncuların özelliğine bağlı olarak sistem de değişir. Bazı oyucular kontra atağı sever, bazıları da önde baskı yapmayı.. Biz ikisinin arasında bir sistemle oynayacağız. Rakibimiz yarın kendi sahasında oynayacak ve deplasman maçlarına oranla biraz daha fazlasını yapmaları gerekecek" dedi. ADVOCAAT'TAN GELECEK YIL SİNYALİ Bir gazetecinin "Avrupa Kupası'nı mı, yoksa Lig Kupası'nı mı kazanmak istersiniz?" şeklindeki sorusuna ise Advocaat, "Aslında her ikisini de kazanmak isterim desem kolay cevap olur ama tek cevap hakkım var ve seçim yapmak gerekirse ben Avrupa Kupası'nı kazanmak isterim ve gelecek yıl da ligi" yanıtını verdi. Türkiye ve Rusya Ligi'nin kaliteli takımlara ve oyunculara sahip önemli birer lig olduğunu da ifade eden tecrübeli teknik adam, "Ben Rusya'da çalışırken de takımlar karma oyuncular seçerdi. Şu anda da çok fazla yabancı oyuncu var. Bir oyun tarzları var. Bence Avrupa'dan bakanlar Rusya ve Türkiye Ligi'ni küçümsüyorlar ama her iki lig de çok güçlü ve kuvvetli. Yarın önemli bir karşılaşma bizi bekliyor olacak. Biz kendi ligimizde 4.sıradayız, Krasnodar ise 5. sırada yer alıyor. Bakalım yarın kim daha iyi, göreceğiz" dedi. Advocaat, sözlerini ise şu şekilde noktaladı: "Öncelikle Moussa Sow'un röveşatalarına çalışmıyoruz, tamamen kendi yeteneği. Öte yandan çok güzel bir stadyumdayız. Siz eğer burada bu kadar güzel bir stadyum yapabilirseniz yeni bir havalimanı da yapabilirsiniz." HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI Bu arada Fenerbahçe, Rusya'nın Krasnodar takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarını mücadelenin oynanacağı Krasnodar Stadyumu'nda yaptığı taktik ağırlıklı idman ile tamamladı.