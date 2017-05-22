(Görüntülü Haber) Fenerbahçe - Olympiakos maçının ardından

Zeljko Obradovic: "Tekrar Avrupa şampiyonu olmaktan çok mutluyum"

"Bütün zafer oyuncularımın"

"Türkiye şampiyonluğunu istiyoruz ve hazır olmalıyız"

"Başkandan güven alırsanız, sonuç bu oluyor"

"Udoh gibi konsantrasyonu olan bir oyuncu hiç hatırlamıyorum"

"Sahada yatıp kalkıyorum"

Ekpe Udoh: "Annem de karşı takımda olsa ona karşı da oynarım"

Olympiakos Başantrenörü Sfairopoulos: "Finale kadar geldikleri için oyuncularımı tebrik ediyorum"

THY Euroleague'de Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyon oldu. Fenerbahçe'de Başantrenör Zeljko Obradovic, "Tekrar Avrupa şampiyonu olmaktan çok mutluyum" dedi.



Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zeljko Obradovic, "Fenerbahçe için daha fazla mutluyum. Çünkü takımın ilk Avrupa şampiyonluğu. Aziz Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Herkes çok çalıştı. Bütün zafer oyuncularımın. Finalde inişler çıkışlar olabilir. Fenerbahçe'nin milyonlarca taraftarı var. Hep bizimle oldular. Taraftarlarımızla bağlantımız çok özel. Onlara çok teşekkür ediyorum. Her büyük kulüpte bu olmaz." diye konuştu.



"TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNU İSTİYORUZ VE HAZIR OLMALIYIZ"



Finalde karşğlaştıkları Olympiakos'u tebrik eden Obradovic, "Bütün gece bu maça çalıştım. Hayat devam ediyor. Bu akşam kutlayacağız ama çarşamba günü Türkiye Ligi'nde maç oynayacağız. Çok fazla vaktimiz yok. Türkiye şampiyonluğunu istiyoruz ve hazır olmalıyız. Hedefimiz seneye de Belgrad'da kazanmak olacak" şeklinde konuştu.



"BAŞKANDAN GÜVEN ALIRSANIZ, SONUÇ BU OLUYOR"



Obradovic, kariyerindeki yaşadığı 9 şampiyonluğun değerli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Sezonda zor anlar yaşadık. Baskonia, bizi 36 sayı farkla yendi. Gece 11'de orada oynadık. Herkes uykuluydu. Aziz Yıldırım otele geldi, 'Üzülme her şey yoluna girecek.' dedi. Bu konuşmayı oyuncularıma da anlattım. Başkandan böyle güven alırsanız, sonuç bu oluyor. Şimdi kutlama zamanı. Bütün zafer aslında oyuncularımın."



"UDOH GİBİ KONSANTRASYONU OLAN BİR OYUNCU HİÇ HATIRLAMIYORUM"



Ekpe Udoh'tan övgü ile bahseden Obradovic, "25 yıldır başantrenörüm. Onun gibi konsantrasyonu olan bir oyuncu hiç hatırlamıyorum. Hem savunmada hem de hücumda son derece konsantre oynuyor" dedi.



"SAHADA YATIP KALKIYORUM"



Obradovic, sarı-laciverli ekibe gelme amacına ulaştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Ben pasaporta bakmam. Oyuncunun oynamasına bakarım. Kaç saat çalışıyor ona bakarım. Bazı oyuncular çok önemli isimler olacak. Ben hala açım. Sahada yatıp kalkıyorum. Sabah saat 09.00'da ofisime gidip akşam saat 22.00'de dönüyorum. Türk, ABD'li, Sırp oyuncu fark etmez. Kim basketbolu seviyorsa onu oynatırım."





EKPE UDOH: "ANNEM DE KARŞI TAKIMDA OLSA ONA KARŞI DA OYNARIM"



Final-Four'un "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçilen Fenerbahçeli Ekpe Udoh ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok büyük bir maçtı. Bizim akşamımızdı. İnişler çıkışlar çok fazla oldu. Sağlıklı olduğumuz vakit, kazanacağımızı biliyorduk. Savunmada çok iyi bir iş çıkardık. Taraftarımız muhteşemdi ve zafere ulaştık. Rakip hiç önemli değildi. Annem de karşı takımda olsa ona karşı da oynarım. MVP seçilmekten de mutluyum" dedi.





OLYMPİAKOS BAŞANTRENÖRÜ SFAİROPOULOS: "FİNALE KADAR GELDİKLERİ İÇİN OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"



Aldıkları sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını dile getiren Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, düzenlenen basın toplantısında şu açıklamayı yaptı: "Finale kadar geldikleri için oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Play-off'larda da Anadolu Efes'e karşı 2-1'den döndük. CSKA Moskova'yı yendik ama şampiyonluk için gereken bir şeyler daha vardı ama o bizde yoktu. Sonuçtan dolayı büyük bir hayal kırıklığımız var ama final oynamaktan da gurur duyuyoruz."



Sfairopoulos, basın toplantısında yaptığı açıklamada Fenerbahçe yerine yanlışlıkla Anadolu Efes'i tebrik etmesinden dolayı daha sonra hatasını düzelterek sarı-lacivertli takımın iyi bir iş başardığını söyledi.