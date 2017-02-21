Hakan TARHAN, İstanbul () - FENERBAHÇE'NİN UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın konuk edeceği Krasnodar, İstanbul'a geldi. Rus temsilcisi, Sabiha Gökçen Havaalanı'na 12.45'te iniş yaparken, kafile 13.20'de alandan escort eşliğinde ayrılarak konaklayacağı otele gitti. Rus temsilcisinde sarı kart cezasını ilk maçta çeken İsveçli savunmacı Andreas Granqvist de kadroda yer aldı.
(Görüntülü Haber) Fenerbahçe'nin rakibi Krasnodar İstanbul'a geldi
Hakan TARHAN, İstanbul () - FENERBAHÇE'NİN UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın konuk edeceği Krasnodar, İstanbul'a geldi. Rus temsilcisi, Sabiha Gökçen Havaalanı'na 12.45'te iniş yaparken, kafile 13.20'de alandan...
21 Şubat 2017 Salı 13:49
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