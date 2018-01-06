(Görüntülü Haber) Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano: "Kendimle yarışıyorum" (2)

"Dünya Kupası'nda olmak çocukluk hayalim" "En iyi dönemimi yaşıyorum" "Türkiye'de futbola olan tutku çok farklı" Hakan TARHAN - ANTALYA / Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, takımının 2'nci yarı hazırlıkları için Antalya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanından sonra basın toplantısı düzenledi. Giuliano, kampın kısa süreceğini ama yararlı olacağını söylerken, "Burada kısa bir çalışma dönemi geçireceğiz. Sahada düzeltmemiz gereken noktalar var bunları düzelteceğiz. Artık her şey bizim elimizde. Üst sıralara yakınız. Bu mücadelemizi sezon sonuna kadar sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı. "KENDİMLE YARIŞIYORUM" Sürekli kendisini geliştirmek için çalıştığını belirten Giuliano, "Ben kendisiyle mücadele içinde olan birisiyim. Kendimle yarışıyorum. Bugün dünden daha iyi olmak içim mücadele ediyorum. Kendimi takım içinde daha iyi hissetmeye başladım. Birbirimizi zamanla daha iyi tanıdık. İlk yarıda bu istatistikler bu gelişimin sonucu. İkinci yarı umarım daha iyi olarak ve takımımız daha iyi sonuçlar alarak devam eder" dedi. "TÜRKİYE'DE FUTBOLA OLAN TUTKU ÇOK FARKLI" Süper Lig'de futbola büyük bir ilgi olduğunu vurgulayan Giuliano, "Burada futbol atmosferi beni pozitif anlamda şaşırttı. Brezilya'da da futbol çok önemli ama burada tutku farklı. İnsanlar futbola aşkla bağlılar ve çok tutkulular. Futbolla yatıp futbolla kalkıyorlar" şeklinde konuştu. Brezilyalı futbolcuların Süper Lig'de başarılı olmasının nedenlerini açıklayan Giuliano, "Brezilya'nın sadece Fenerbahçe ile değil, Türkiye ile olan ilişkileri var. Türkiye'de futbolculara çok iyi şartlar sunuluyor. Taraftarın desteğiyle bu kulübün büyüklüğünü düşünüyorum. Türkiye'de iyi oynamak için iyi bir düzen var. Brezilyalı futbolcular bu düzeni sever. Bu yüzdende başarılı olduklarını düşünüyorum" ifadesini kullandı. "EN İYİ DÖNEMİMİ YAŞIYORUM" Süper Lig'in ikinci yarısında daha da gelişmeleri gerektiğini söyleyen Giuliano, "Beklentimiz Süper Lig'in 2'nci yarısında kendimizi daha da geliştirmek. İlk yarının sonuna doğru bir çok noktayı düzelttik. Takım içinde, sahada bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Bu değişimi yapıyoruz ama daha iyi olmalıyız. Kariyerimin en iyi dönemini geçirdiğimi düşünüyorum. Zenit'te 8 gol 4 asistlik performansım vardı. Şu an sadece 4 ayda 8 gol 1 asistim var. Bu kıyaslamayı lig açısından yapıyorum ve bu gelişimimden memnunum ve umarım böyle gider" şeklinde konuştu. "YARIŞTAKİ RAKİPLERİMİZİ YENMELİYİZ" Süper Lig'de rekabetin üst seviyede yaşandığını söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Türkiye Süper Ligi'ndeki mevcut rekabet lig için son derece güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor. Rekabeti üst seviyeye çıkıyor. Bu rekabet taraftarı futbola yaklaştırıyor. Türkiye'deki futbolun üst seviye çıkmasının nedeni bu rekabet. Şampiyonluk yarışında tek rakibimiz yok, 4 rakibimiz var. Maç maç kazanarak önümüze bakmalıyız. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizle oynayacağımız karşılaşmaları kazanmalıyız" dedi. "DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİM" Dünya Kupası'nda yer almanın çocukluk hayali olduğunu belirten Giuliano, "Dünya Kupası'nda olmak benim hedefim. Fenerbahçe'ye oynamak için geldim. Oynamaya ve iyi oynayama ihtiyacım vardı. Hala önümüzde milli takım için kamp süreçleri var. Ama milli takımla Dünya Kupası'nda olacağımın bir garantisi yok. Orada olmak istiyorum ama bu Fenerbahçe'deki performansıma bağlı. Dünya Kupası'nda yer alırsam çok büyük bir mutluluk yaşarım. Bu benim çocukluk hayalim" İfadesini kullandı.