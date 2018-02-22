(Görüntülü Haber) Fenerbahçe - Mersin Büyükşehir Belediyesi maçının ardından

Mersin Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Şencan: "3.5 periyot iyi savunma yaptık"

Fenerbahçe Antrenörü Okul: "İzleyenler büyük keyif aldı"

Mehmet Ali DİNLER/MARDİN, ()





Mardin'de düzenlenen PTT Kadın Türkiye Kupası'nda, Mersin Büyükişehir Belediyesini 71-63 mağlup eden Fenerbahçe yarı finale adını yazdıran son takım oldu. İki takımın antrenör ve kaptanları maçın ardından basın toplasında açıklamalarda bulundu.



Sözlerine Fenerbahçe'yi kutlayarak başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi antrenörü Özlem Şencan, "Fenerbahçe'yi mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. İyi hazırlandık ve ilk yarıda hücumda ve savunmada iyi oynadık. İlk yarıda 40 sayı attık ama ikinci yarıda çok az skorda kaldık. 3.5 periyot iyi savunma yaptık ama ekstra üç sayılık basketler bizi düşürdü. Hartley dışında hücumda bir oyuncumuz daha çıkmadı. Thomas'ın sakatlığı da bizi etkiledi. Fenerbahçe'nin hatalarımızdan ekstra skor bulması maç skorunu çıkarttı. Kendilerine yarı finalde başarılar diliyorum. Biz de artık Avrupa ve lige konsantre olacağız" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi takım kaptanı Asena Yalçın da, "Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu. Sakatlığı olan önemli bir oyuncumuzun kadroda olmasına rağmen iyi mücadele ettik. Rakibimize başarılar diliyorum" diye konuştu.



"İZLEYENLER BÜYÜK KEYİF ALDI"



Zor karşılaşma olacağını bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını ifade eden Fenerbahçe antrenörü Fırat Okul, "Çok zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. İzleyenler büyük keyif aldı. Kenarda 4-1'e gibi pozisyonlar ve üzerine yediğimiz skorlar vardı. Eşleşmelerde hep onların uzun gibi oynayan oyuncuları dışardan da skor bulduğundan bizi zorladı. Sadece savunmayla maç kazanamazsınız. İkinci yarıdaki hücum performansımızla maça ortak olduk ve kazandık. İlk yarıda istediğimiz atışları bulduk ama yüzdemiz düşüktü. Bu bizim moralimizi bozdu. İkinci yarıdaki iyi hücumlar ve dirençli savunma bizi galibiyete taşıdı. Mardinli basketbol severlere de teşekkür ediyorum. Onların reaksiyonu çok güzeldi. Şampiyon olmak istiyorsak daha iki maç daha var. Yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyesi ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız" şeklinde konuştu.



Fenerbahçe kaptanı Tuğçe Canıtez ise, "Her maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Oyuna iyi başlayamadık. 5 kısayla oynayarak düzenimizi bozdular. Ama geri gelmeyi başardık. Hatay Büyükşehir Belediyesi maçını da kazanarak final mücadelesine çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.