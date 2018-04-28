(Görüntülü Haber) Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı (2)

Vefa Küçük: ''Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un birlik beraberlik mutabakatı yapması lazım'' ''Eğer 2 başkan adayımız da uygunsa haftaya cumartesi kahvaltıya davet ediyorum. 'Yıldırımlar mutabakatı' yapılmalı'' Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,() Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Sarı-lacivertli kulüpte Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına mevcut Başkan Vefa Küçük ile Ufuk Aydın aday oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç ve çok sayıda divan kurulu üyesi de toplantıda yer aldı. Vefa Küçük toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Kulübümüz 2-3 Haziran'da 3 yıllık başkanını seçecek. 3 Mayıs 2018'de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in kulübümüze ziyaretinin 100. yılını kutlayacağız. Kulübümüzün kuruluşunun da 111. yılı. 3 bugünkü Fenerbahçe'nin bulunduğu durumu gösterir. İki değerli başkan adayımız var. Biri 20 senedir hizmet etmiş değerli bir başkan. Diğeri ise Fenerbahçe'nin geleceğinde kulübümüze faydalı faaliyetler yapacağına inandığı için adaylığını koydu. 3 biri alt alta topladığımızda, biri Aziz Yıldırım'ı destekleyenler, diğeri Ali Koç'u destekleyenler, diğeri de sandığa gittiğinde birini tercih edecekler.. Kulübümüz bugün 3 ayrı bire mensup. Fenerbahçe'nin de Türk sporunun birlik ve beraberliğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Küçük, konuşmasına şöyle devam etti; ''Federasyon bize göre tam adil olmasa da maçın kaldığı yerden devam etmesine karar vermiştir. Beşiktaş Divan Kurulu Üyelerine saygı duyuyorum. 3 kulüp divan başkanı bir araya gelip barışçıl mesajlar veriyoruz. Divan Kurlu üyeleri yaptıkları toplantıda maça çıkmama kararı almışlar. 3 sene önce Rize ile Trabzon arasında bizim futbolcularımızın, o zamanki teknik heyetimiz ve bazı yöneticilerimizin bulunduğu otobüs kurşunlandı. O zaman sayın başkan ve yönetim şunu söyledi; 'failler bulunana kadar liglere ara verelim, kısa zamanda bulunmazsa lige devam etmeyeceğiz.' Divan kurulu olarak devletimize güvenelim, ilgili bakanlar 'failler yakalanacak' dedi. Biz de 'bu sözlere güvenelim ve liglere devam edelim' dedik. Sağ olsunlar başkan ve yönetim kurulu bizim tavsiyelerimizi alarak söylemlerini yumuşatarak liglere devam etme kararı aldı. 1 hafta önce diğer bahsettiğim kulüp ne yaptı? Federasyonun aldığı kararı protesto etmek için maça çıkmama kararı aldı. Onların kararı bu, bizim Rize sonrası aldığımız karar bu. Kamuoyunun takdirine sunuyorum. Biz tek başımıza müstakil bir kulübüz, diğer takımlar bir araya gelerek karşımıza geliyor.'' Vefa Küçük, 2-3 Haziran'da yapılacak Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı için aday olan mevcut Başkan Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayarak, ''Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un birlik beraberlik mutabakatı yapması lazım. 2 başkan adayı ile görüştüm, bunu hiç bir zaman dile getirmedim. Eğer 2 başkan adayımız da uygunsa haftaya cumartesi kahvaltıya davet ediyorum. 'Yıldırımlar mutabakatı' yapılmalı'' dedi. Vefa Küçük ayrıca Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için 2 başkan adayına da kendisini desteklediği için teşekkür etti.