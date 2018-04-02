(Görüntülü Haber) Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel: "Sağlığım elverdiği sürece hizmet etmek isterim"

"Hayallerim Fenerbahçe kalesini korumaktı"

"Milli takımda gençleşme var ama eğer çağrılırsam seve seve giderim"

Oktay ENSARİ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ()





Fenerbahçe formasıyla 500'üncü maçına çıkan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, 5-0 kazandıkları Kayserispor karşılaşması sonrası basın toplantısında konuştu. Volkan, "Sağlığım elverdiği sürece Fenerbahçe'ye hizmet etmek isterim" dedi.



Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle;



"Benim için bu forma altında oynadığım görevin 5 dakikası da 500'üncü maçı da aynıdır. İnşallah sağlığım elverdiğince görev yapmak isterim. Camiamı çok seviyorum. Hayallerim Fenerbahçe kalesini korumaktı. Yaş olarak bir hedefim yok. Ligde 4-5 kişiyiz, böyle her stadyumda tepki görüyoruz. Umut Bulut bugün taraftarın tepki gösterdiği zamanlarda çok yardım etti."



Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in, Volkan Demirel hakkında, "Her stadyumda tepki çeken isimlerden biri Volkan Demirel'in bunu düşünmesi lazım" sözleri üzerine, "Kayserispor başkanının benim gibi futbolcusu olmadığından bu tür konuşmalar yapmıştır. Bugün bana şiş, telefon ve çakmak geldi. Bir sürü şey geldi. Ama biri denk gelmedi, herhalde dualar bizi koruyor. Vedat genç bir kardeşimiz. Onunla maçtan önce ve maçtan sonra konuştuk, başarı diledim" yorumunu yaptı.



MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI



'Milli takımla ilgili bir gelişme var mı?' sorusuna da Volkan, "Milli takımda gençleşme var ama eğer çağrılırsam seve seve giderim" diye yanıtını verdi.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.