Hakan TARHAN/ANTALYA ) Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını süren Fenerbahçe, devre arası kampı için Antalya'ya geldi. Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'nun yer almadığı Sarı-lacivertli kafileyi Antalya Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolculardan imza alıp fotoğraf çektirdi. Kafile daha sonra Belek Turizm Bölgesi'nde kamp yapacakları otele hareket etti. Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde kamp yaptığı otelin antrenman sahasında ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
(Görüntülü Haber) Fenerbahçe, kamp için Antalya'ya geldi
Hakan TARHAN/ANTALYA ) Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını süren Fenerbahçe, devre arası kampı için Antalya'ya geldi. Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'nun yer almadığı Sarı-lacivertli kafileyi Antalya Havalimanı'nda...
06 Ocak 2017 Cuma 16:43
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