Nedim KOVAN/GİRESUN- Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maç için özel uçakla İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Havalimanında coşkuyla karşılanan kafile Giresun'a giderek konaklayacağı otele yerleşti. Teknik Direktör Aykut Kocaman, teknik heyet ve futbolcular havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar kafile ile fotoğraf çektirip, forma imzalattı. Polisin yoğun güvenlik önlemi altında havalimanından otobüsle ayrılan kafile Giresun'un Piraziz İlçesi'ne giderek burada konaklayacağı otele yerleşti.
(Görüntülü Haber) Fenerbahçe kafilesi Giresun'da
Nedim KOVAN/GİRESUN- Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maç için özel uçakla İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Havalimanında coşkuyla...
30 Ocak 2018 Salı 21:45
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