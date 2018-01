(Görüntülü Haber) Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından 4

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Zaman geçirmedik"















MUSTAFA AKIN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL, ()















Süper Lig 18'inci hafta maçında Fenerbahçe kendi sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takım teknik direktörleri de açıklamalarda bulundu.







Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Coşkulu ve güzel bir maç oldu. Son dakikada kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Golü yememize rağmen, topa sahip olmamız, kanatları fazla kullanmamız olumlu yönlerimizdi. Atak verimliliğinde ise daha iyi olmalıydık. İkinci bölgede, önde baskı yapmak istedik. Sonuca çok üzüldük. Lig devam ediyor. Bizim için iyi oyun çok önemli. Göztepe'yi önümüzdeki haftalarda daha iyi ve üst sıralarda göreceğimize inanıyorum" dedi.







TAMER TUNA: "ZAMAN GEÇİRMEDİK"







Zaman geçirdikleri eleştirilerine yanıt veren Tuna, "Lig kalitesi adına, topun oyunda kalma yüzdesi en fazla bizim maçlarda çıkıyor. Fenerbahçeli oyuncuların da yerde kaldığı anlar oldu. Bu, son dakikalarda olabilir. Hiçbir zaman kötü niyetli zaman geçirme adına bir şey yoktu. Biz bu kötü niyeti hiçbir zaman taşımadık ve taşımayacağız. Tüm planları 3 puan üzerine yapıyoruz. 1 puana sevinecektik ama 3 puan ilk planda düşündüğümüz anlayıştı" diye konuştu.







AYKUT KOCAMAN: "TARAFTARLIK BAŞKA BİR ŞEY, ISLIKLAYANLARA SEYİRCİ DEMEK GEREKİYOR"







Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise şunları söyledi:







''Bu sezona bir tarafıyla damga vuran ama bir taraftan da son dönemlerde her şeye rağmen bunu tersine çevirmek için çaba gösteren bir grupla devam ediyoruz. İnişlerimiz oldu, çıkışlarımız oldu ama rakip kalemize gelemedi. Rakibimiz çok iyi organize olmuş bir takım. Son derece doğru şekilde oynadık. Devre arasındaki çalışmalara bakıldığında istediğimiz puanda değiliz. Yoğun sakatlıkların olduğu bir devre arası oldu. Sahaya çıkarken taraftarın mükemmel heyecanı ve soyunma odasının mükemmel isteği ortaya çıktı. İyi başlangıç, doğru hareketler ve saha dizilişinin ardından Göztepe doğru şekilde sahaya yerleşerek, oyunun yönünü çevirmeye başladı. Uzun paslarla üstünlüğümüzü kırdılar ancak kalemize gelmelerine izin vermedik. 2. gol arayışı içinde olduğumuz anda sezona damga vuran o olay yine geldi. İlk gol pozisyonunu verdik ve yine isabetli bir şutla gol yedik. İkinci bölümde bazı oyuncular sürekli ıslıklandı. Taraftarlık başka bir şey, bu durumu yapanlara seyirci demek gerekiyor."







"OYUNCULARIN DAVRANIŞLARI, ŞAMPİYONLUĞU İSTEDİKLERİNİ GÖSTERDİ"







"Oyuncuların hem saha içindeki davranışları, maçı isteme hali, en az taraftarlar kadar maçı ve şampiyonluğu kazanmak istediğini gösterdi. Anlamak istemediğim bir durum ortaya çıkıyor. Bir dakikadan sonra oyuncu kaçar ama bizim oyuncularımız bu durumda değil. 6 haftalık periyot çok önemli. Anlamlandıramadığım şanssızlıklar yaşarken, seyircilerin bir kısmının futbolcuları oyundan düşürecek hamle yapmasını da anlamlandıramıyorum. Biz gururla ve şerefle Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz. Birbirini yemeye çalışan bir grubu temsil ediyoruz şu anda. Her şeye rağmen çok kritik haftalar öncesinde bu maçı kazandıran bütün oyuncuları kutluyorum ve bu sevince ortak olan bütün taraftarlara da minnettarım. Bu çocuklar canla başla oynamaya çalışıyor."







"BİZİM TAKIMIMIZ BİR DÜZEN TAKIMI"







"Göztepe'nin golünün ardından düzenimiz bozuldu. Bundan sonra gerçekleşen bir durum. Bizim takımımız bir düzen takımı. Son haftalarda puan ortalamamız yükseldi. Bugün maç fazlasıyla da olsa lider durumdayız. İlerleyen haftalarda bu durumu gideremezsek sıkıntı yaşayacağız. Biz bir şeyleri yapmak için sonuna kadar direneceğiz. Bu hem benim doğamda var hem de oyuncu grubunun ana karakteri bu şekilde."







"DIRAR ÇOK GÜÇLÜ BİR KARAKTER"







"Dirar çok güçlü bir karaktere sahip. Genel olarak bakıldığında yüksek oyunculardan birisi. Antrenör gözüyle bakıldığında Dirar bu takımın olmazsa olmazı. Seyircilere bir şey söylemiyorum, onlar ıslıklar. Ama taraftarlara şunu söylemek istiyorum, her zaman bireyselliklerini kullananlar daha değerli oluyor. Ama 80 metrelik parkurda gidip gelen, top taşıyan ve orta yapan kişiyi, hata yaptıkları zaman topun ağzına koyuyorlar. Bu takımın olmazsa olmaz en büyük güçlerinden birisi Dirar. Saha içinde ve dışında böyle. Düşeni kaldıran, her hata yapanı sahada kaldıran bir karakter. O olduğu sürece ben de ona, bu karakteri için her zaman destek olacağım. Son orta da karakterini gösterdi. Bunun gibi her maç 5, 6 orta yapıyor. Bizim de zaman zaman eleştirdiğimiz noktalar oluyor ama ilk düşündüğümüz, takım için yararı mı fazla zararı mı? Nabil Dirar, çok karakterli bir oyuncu ve umarım böyle devam eder. Golün ortasını yaptı, bundan birkaç dakika evvel de Soldado'ya güzel bir orta yaptı."







"BAZI OYUNCULAR SAKATLIK NEDENİYLE TAM RANDIMANLI OYNAYAMIYOR"







"Takımdaki iki yönlü oyuncularımızdan bazıları sakatlık nedeniyle tam randımanlı oynayamıyor. Bu durum da oyuncu değişiklikleri yaparken en büyük endişemiz oluyor. Bu birkaç haftayı öyle ya da böyle kazanarak geçirmek bizim için çok önemli."







"YEDİĞİMİZ GOLE KADAR ŞİKAYET EDEBİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"







"Bugün yediğimiz gole kadar çok şikayet edeceğimiz bir durum gözükmüyordu. Golden sonra düzen de bozuldu ve sıkıntılar biraz daha arttı. Kazanmak için son saniyeye kadar mücadele eden bir takım vardı sahada ve benim için en önemli durum budur. Büyük takımların en büyük özelliklerinden birisi bu tip davranışlardır."







"BAŞIMIZA GELEN HATA ORANINA KARTLARI DA EKLEMEMİZ GEREKİYOR"







"Başımıza gelen hata oranına kartları da eklememiz gerekiyor. Sezonun bazı bölümlerinde canımızı yakan durumlar ortaya çıkardı kartlar. Takımda şu anda bir adım daha öteye gidecek gerginlik görmüyorum. Bu durum saha içindeki davranışlarla alakalı. Ama dikkat etmek gerekiyor."







"SÖYLEMLERDEN ELBETTE ETKİLENİYORUM, BEN DE İNSANIM"







"İnsanların söylemlerinden tabii ki etkileniyorum, sonuçta insanım. Bu durum zor ama yapabileceğim bir şey yok. Bu ülkede yaşayan bir insanım ve insanları tanımaya çalışıyorum. Bütün bunların içinde oyuna bakışımla, davranışlarımla şunu öğrendim, doğru bildiklerimi ısrarla ve inatla yapmaya devam edeceğim. Bugüne kadar mesleki anlamda bu şekilde ayakta kaldım. Sağda solda tanıtım yapmak için uğraşan bir adam değilim. Biz kendimizi işine ve çalıştığı kuruma adamış adamlarız. Hatasız olmayacaktır ama umarım hatalarım az olur. Onlarca hata yapıyoruz ama hatalarımızı düzelterek yolumuza devam edeceğiz."







"AMACIMIZ 6 HAFTALIK SÜREÇTE 18 PUAN TOPLAMAK"







"Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş deplasmanlarımız var. Temel amaç bu 6 haftalık periyotta 18 puan toplamak. Deplasmanda oynayacağımız maçlarda minimum kayıp hedefliyoruz. Her maçta puan kayıpları yaşanabilir. Artık takımlar çok kaliteli. En büyük transferimiz bu yaşanan heyecan ve istek. Ama birikmiş psikoloji ve gergin ortamı düzeltmemiz gerekiyor. Taraftarımızla sevinçleri ve sıkıntıları aynı anda yaşamaya başlarsak, en büyük transferimiz olur. Böyle giderse, 10 tane futbolcu da alsak aynı durum ortaya çıkacak. Temel bir problem var ve bunu halledemiyoruz. Hatalar yapan ve bu hataları düzelten bir grubuz. Oyuncuları biraz daha anlayabilirlerse en büyük transfer olur. Ortak menfaatimiz Fenerbahçe."