(Görüntülü Haber) Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova maçının ardından (3)

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic: "Müthiş atmosfer için taraftarlara teşekkür ediyorum" "Başkan Aziz Yıldırım'a bizi desteklediği için teşekkür ediyorum" CSKA Moskova Başantrenörü Itoudis: ''Basketbolun güzelliği takım oyunu olması'' Mustafa AKIN / İstanbul,() Turkish Airlines EuroLeague'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskova'ya 81-79 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, ''Oyuncularıma yaptıkları her şey için çok teşekkür ediyorum. CSKA'ya karşı zorlu ve güzel bir maç oynadık. Son saniyelerde sonuç belli oldu. Bizim için en büyük sorun top kayıplarıydı. Bazı anlarda çok iyi oynadık. Ama bazı anlarda ise çok kolay top kaybı yaptık. Bu maçta çok olumlu şeylerde var. Gelecekte değiştirmemiz gereken olumsuz şeyler de var. Sıralamada çok fazla bir şey değişmedi. Savaşmaya devam etmemiz gerek ve önümüzde dört maç daha var. Müthiş atmosfer için taraftarlara teşekkür ediyorum. Sahaya su atılmasına diğer taraftarlar bu kişiyi tespit edip cezalandırmasını sağladılar. Bunun için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe olarak misafirperverliğimizi göstermemiz lazım. Önümüzde zorlu 2 maç var. Daçka ve Maccabi ile oynayacağız. Başkan Aziz Yıldırım'a bizi desteklediği için teşekkür ediyorum" dedi. ''SAVAŞMAYA DEVAM EDİP SAHA AVANTAJIMIZI ALMAK İSTİYORUZ'' Obradovic, bu tip büyük karşılaşmalarda oyuncuların nasıl oynamasını bilmeleri gerektiğini ifade ederek, ''Bunu öğretmek benim işim. Onları sakinleştirmem gerekli. 4 maçımız daha var ve iyi durumdayız. Savaşmaya devam edip saha avantajımızı almak istiyoruz. Ne olursa olsun pozisyonlara en iyi çözümü bulmak istiyoruz. Hücuma çözüm üretmek gerekiyor. Sporun güzelliği de bu. Maç içerisinde çok fazla şey deneme şansınız oluyor'' diye konuştu. CSKA MOSKOVA BAŞANTRENÖRÜ ITOUDİS: ''BASKETBOLUN GÜZELLİĞİ TAKIM OYUNU OLMASI'' CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis ise galibiyetin çok önemli olduğunu dile getirerek, ''Fenerbahçe çok iyi başladı. İlk aldığımız molada bir değişiklik yapıp öne geçtik. Son saniye üçlüğüyle Melli bize izin vermedi. Gerçek maç ortamı antrenman gibi olmuyor. Basketbolun güzelliği takım oyunu olması. 3'üncü çeyrekte hücumda çok daha iyiydik. Maç genelinde 18 top kaybı yaptırdık. Serbest atış çizgisine çok fazla gidemedik. Maç sonu skorlar çok yakındı. Ama son molalarda çizdiğimiz seti oyuncular birebir uyguladı. De Colo attı ve kazandık'' dedi. ''EUROLEAGUE'NİN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ HER MAÇIN FİNAL MAÇI GİBİ OLMASI'' İstatistiklere bakmadıklarını ve Obradovic'in çok iyi dostu olduğunu söyleyen Itoudis, ''İkimizde elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Diğer takımlarla aramızdaki farkı bilmiyorum. Sadece lideriz onu biliyorum. Bu akşam şampiyona karşı oynadık. Euroleague'nin en büyük özelliği her maçın final maçı gibi olması'' diye konuştu. ''SPORDA BİRLİK OLMAYI GÖRMEK HARİKA'' Hakemlerle ilgili yorum yapamayacağını söyleyen Itoudis, ''Zor bir iş yapıyorlar. Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sahaya yabancı bir madde atıldığı anda verdikleri tepki alkışı hak ediyor. Sporda birlik olmayı görmek harika'' şeklinde konuştu.