(Görüntülü Haber) Fenerbahçe Doğuş - Baskonia Vitoria maçının ardından 2

Ata SELÇUK / İSTANBUL,() THY Avrupa Ligi Play-Off serisi ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında İspanya'nın Baskonia Vitoria takımını 95-89 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Mücadelenin ardından iki takım başantrenörleri açıklamalarda bulundu. Baskonia Vitoria Başantrenörü Pedro Martinez şöyle konuştu: "Aslında ikinci yarıdaki küçük detaylar, hücumdaki kötü tercihler maçı belirledi. Fenerbahçe çok yetenekli bir takım ve onları savunmak çok zor. Özellikle bire bir savunmayı daha iyi çalışmamız gerekiyor. Genel olarak iyiydik, ama üçüncü maça daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Jayson Granger'ın oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz, sakatlığı devam ediyor." OBRADOVIC: "BİR GALİBİYETE DAHA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU BİLMEMİZ GEREKİYOR" Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ise "Play-Off serileri çok spesifiktir, bu yüzden bir önceki ve sonraki maç çok önemlidir. Bu sefer farklı şeyleri düzeltmeye çalışıp, farklı şeyler yapmaya çalıştık. Maçın başın onlar için çok kolay oldu, 6-0 yaptılar. Çok tembel başladık, çok kolay sayılar yedik. Bu şekilde başlamamak lazım. Hatalarımızdan sonra değişmeye başladık ve daha farklı bir maç ortaya çıktı. İspanya'ya 2-0 gitmek çok önemli ama bir galibiyete daha ihtiyacımız olduğunu bilmemiz gerekiyor. Baskonia hep söylediğim gibi çok iyi bir takım, önümüzdeki maç bakalım nasıl olacak. Son çeyrekte topu kullanma şeklimizden çok memnun oldum. Her pozisyonda açık şut bulduk. Skor yapmadık her seferinde ama bu çok büyük sorun değil. Bunu izlemek gerçekten çok sevindirici. Bir antrenör için en zor görev, 12 oyuncunuz var ve hepsi oynamayı hak ediyor. Ama bazen bu mümkün olmuyor. Bobby ve Melih de oynamayı hak ediyor. Çok çalışıyorlar, oynamayı hak ediyorlar. Gerçekten çok üzgünüm iki maçta da onlara şans veremediğim için. Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, sponsorumuza ve en önemlisi taraftarlarımıza verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum." "MELLI ÇOK AKILLI BİR OYUNCU" "Çok uzun süre almadı Melli 5 numarada. Biz idmanda buna göre hazırlandık. Oyunu okuyup, takım için en iyisi nasılsa öyle oynuyoruz. Günün sonunda 2-0 yaptık, kimin kaç sayı attığı çok önemli değil. Kalinic ve Datome'yi ilk kez 4 numarada kullanmadık. Farklı olan Melli'nin 5 oynaması, ama o da onu oynamayı biliyor. Önemli olan bu üçlüde iyi ve kötünün ne olduğuna bakmak ve iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bütün hücum setlerine hakimler ve savunmada nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Buradaki en tehlikeli olan şeyler, ribauntlardı ama orayı da domine ettik. Hücumda rakibe sorun yaratmamız gerekiyor ve savunmayı iyi yapmamız gerekiyor. Melli çok akıllı bir oyuncu 5'te de, 4'te de oynamasını biliyor. 3'te de kullandık." "BASKONIA'NIN KENDİNE AİT BİR OYUN STİLİ VAR" "Onların kendilerine ait bir oyun stili var, maçın başında anlattığım gibiydi ama onun dışında maçı biz kontrol ettik. Onlar hep aynı şekilde oynayan bir takım. Önde de geride de olsalar her zaman aynı şekilde oynuyorlar. Son çeyrekte çok kaçırdık, 3 tane açık atış ve bir de smaç. Bunları kaçırırsanız, maçı kaybedersiniz. Genelde sonuçta kim daha iyi savunma yaptı, kim daha iyi hücum etti diye konuşulur. Ama benim için önemli değil. Oraya gidip onların nasıl oynadığını anlamamız gerekiyor ve buna göre oynamamız gerekiyor." "TARAFTAR OLMADAN BİR ÖNEMİ YOK" "Vesely çok iyi oynuyor, gerçekten aç ve tutkulu şekilde oynuyor. Diğer oyuncular da aynı şekilde. Umarım bu şekilde de devam eder. Sadece Vesely değil, tüm takımı destekleyen taraftar gerçekten çok önemli. Onlar olmadan bir önemi yok. Son 5 yıldır da bu şekilde ilerliyor. Bunu en iyi şekilde anlamak için oyunculara sormak lazım."