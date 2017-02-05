Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda deplasmanda Beşiktaş'la oynayacağı maç için Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak Vodafone Arena'ya doğru yola çıktı. Sarı-lacivertli takımı, tesislerde toplanan taraftarlar meşalelerle uğurladı.
(Görüntülü Haber) Fenerbahçe derbiye meşalelerle uğurlandı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda deplasmanda Beşiktaş'la oynayacağı maç için Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak Vodafone Arena'ya doğru yola çıktı. Sarı-lacivertli takımı, tesislerde toplanan taraftarlar...
05 Şubat 2017 Pazar 18:39
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