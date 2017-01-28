(Görüntülü Haber) Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapılıyor (1)

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. HAKAN TARHAN - İSTANBUL / Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, son toplantıyı ekim ayında yaptıklarını belirterek, "Aradan geçen üç ay içinde kulübümüzde ve ülkemizde cereyan eden olaylar oldu. Kulübümüz yönünden sevindirici olmakla birlikte, ülkemiz yönünden herkes gibi bizleri de derinden üzen hadiselerle karşılaşmamızdan dolayı pek keyifli değiliz" diye konuştu. Kulübün günden güne hızlanan faaliyetlerinin sürdüğünü dile getiren Küçük, "Divan başkanı ve heyeti olarak bu yararlı faaliyetleri yakından takip ediyoruz, destekliyoruz ve kulübümüz açısından iftihar ediyoruz" dedi. Camianın faaliyetleri içinde Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nünün kurulduğunu belirten Küçük, kulübün başkanı Okan Yelkovan'ı kürsüye davet etti. Okan Yelkovan, toplantıya katılanlara hitap ederek kulübün faaliyetleri hakkında bilgi verdi.