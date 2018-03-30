(Görüntülü Haber) Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, İzmir'de coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe'de 3 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olağan genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, İzmir'de büyük bir coşkuyla karşılandı. 'Özlenen Fenerbahçe İçin' sloganıyla seçim çalışmalarını sürdüren Koç, İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nin organizasyonuyla İzmir Termal & Convention Otel’de sarı lacivertlilerle buluştu. Seçimde oy kullanacak kongre üyelerinin haricinde taraftarlar ve temsilci üyelerin de davet edildiği etkinlikte Ali Koç'a ilgi çok büyüktü. Yaklaşık 5 bin kişiye seslenen Ali Koç'u binlerce taraftar meşalelerle karşıladı. Ali Koç taraftarlarla yürüyerek salona geçerken, izdiham yaşandı. Fenerbahçelilerin 'Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon' tezahüratları eşliğinde yürüyen Koç, daha sonra camiaya projelerini anlattı. Ali Koç'un toplantısı basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.