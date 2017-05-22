(Görüntülü Haber) Fenerbahçe, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutladı

THY Euroleague'de Yununistan ekibi OIympiakos'u yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, şampiyonluğu sarı-lacivertli taraftarlarla Bağdat Caddesi'nde kutladı.



Kutlama programı, sarı-lacivertli ekibi taşıyan üstü açık otobüsün arızalanması dolayısıyla 1.5 saat gecikmeli başladı. Üstü açık otobüs olmamasına rağmen otobüsün üsütüne çıkmayı başaran Fenerbahçeli basketçiler taraftarları şampiyonluk kupası ile selamladılar.



Kutlama saatlerce coşkulu bir şekilde sürerken, oyuncular, taraftarların gönderdiği atkı ve formaları imzaladı. Takımın yarısı otobüsün içindeyken diğer yarısı şampiyonluğu otobüsün üzerinde kazanılan kupayı havaya kaldırarak kutladı.