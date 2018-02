(Görüntülü Haber) Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından (3)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman: ''Bu takımın en büyük gücü taraftarıdır''

''Şampiyonluk isteyen takımlar zaman zaman böyle maçlar oynayabilir''

''Gençlerbirliği maçı her tarafıyla ekstra bir maç oldu''

''Abdullah Yılmaz'ın hakemliği bırakma dilekçesini yazması ve MHK'nın da buna verdiği cevap bir skandal''

''Beşiktaş'ın güç kaybı olacağını sanmıyorum''

''Saha içi organizasyonu ve oyuncu kalitesi çok güçlü takımlar var''

''Ne kimsenin hakkının yenmesini, ne de bizim hakkımızın yenmesini istiyorum''

''Mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bunu başardık''

''Bu takım küçük oynamalarla çok iddialı söylüyorum, Avrupa şampiyonluğuna kadar gider''

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: ''Fenerbahçe'nin golden sonra coşkusu arttı''

''Fenerbahçe'nin ikinci golü net ofsayt''

''Hakemlerimiz formsuz''

''Bu maçı iç sahada oynasak daha farklı olabilirdi''

Mustafa AKIN / İSTANBUL, ()

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ''İçerideki puan grafiği standardın altında. Mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bunu başardık. Bunun sevincini yaşıyorum. Başakşehir maçında oynadığımız oyunun benzerini oynayarak sahadaydık. 90+2'nci dakikada aynı baskıya devam eden takımda ufak değişiklikler yaparak sahadaydık. Bu takım küçük oynamalarla çok iddialı söylüyorum, Avrupa şampiyonluğuna kadar gider. Bu maçın 1 hafta sonrasında toparlanması gereken Alanyaspor karşısında ilk yarıdaki oynadığımız oyunla normal şartlarda Alanyaspor'un devreyi 3-1 önde kapatması gerekiyordu. Bu futbolla 3, 4 hafta sonra çok iyi oynayıp kaybettik havalarına girebiliriz. Böyle olursa şampiyonluk da hayal olur. Alanyaspor hep oyunun içindeydi. İkinci yarıda bunu düzelttiğimizi söyleyebilirim. Rakibin ilk yarıda bulduğu kolay gol pozisyonları, ikinci yarıda oluşmadı. Maçın bütününe bakıldığında oyun standardımızın dışında olduğumuzu söyleyebilirim'' dedi.







FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ KOCAMAN: ''BU TAKIMIN EN BÜYÜK GÜCÜ TARAFTARIDIR''







Fenerbahçe'nin tek ve en büyük gücünün taraftarlar olduğunu dile getiren Aykut Kocaman, ''Sezon başında benim gelişimle birlikte taraftarların ciddi bir kredi verdiğini biliyorum. Sezon içinde bazı maçlarda alınan sonuçlarla bu kredinin kırıldığını görüyorum. Ama sonrasında itici güç oldular. Zaman zaman sıkıntıların olacağını bilerek bu birlikteliği sürdürmek en büyük dileğim'' diye konuştu.







''ŞAMPİYONLUK İSTEYEN TAKIMLAR ZAMAN ZAMAN BÖYLE MAÇLAR OYNAYABİLİR''







İlk yarıdaki oyunla skor elde etme şanslarının olabileceğini dile getiren Kocaman, ''Ama maç Rus ruletine dönüyor. Kurşunun kime geleceği belli değil. Şampiyonluk isteyen takımlar zaman zaman böyle maçlar oynayabilir. Bu oyunla rakipleri geçmek çok kolay değil. Son derece değerli oyunculardan kurulu, oyuncu kalitesi de üst seviyede olan takımlarla yarışıyoruz. Bu maçın ilk yarısındaki görüntü, daha çok yol almamızı gösteriyor'' şeklinde konuştu.







''GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HER TARAFIYLA EKSTRA BİR MAÇ OLDU''







Gençlerbirliği maçı hakkında konuşan Kocaman, ''Hakikaten her tarafıyla ekstra bir maç oldu. 2 gol yedik, 1 golü kendi kalemize atıp diğer yediğimiz golün de pasını kendimiz verdik. Eşitlik sürerken, arayışlarımızın olduğunda, öne geçtiğimizde, bir anda tribünlerden gelen itici sesler, düzenin bozulmasına, aceleci ataklara, takımın hatlarında bozulmalara neden oluyor. Bu da yorgunluğa neden oluyor. Böyle olunca kendi oyununu oynayamıyor takım. Her maç tabii ki böyle olmuyor'' ifadelerini kullandı.







''ABDULLAH YILMAZ'IN HAKEMLİĞİ BIRAKMA DİLEKÇESİNİ YAZMASI VE MHK'NIN DA BUNA VERDİĞİ CEVAP BİR SKANDAL''







Hakemlerle bireysel olarak derdi olmadığına değinen Aykut Kocaman, ''Hakemlerin içinde yetersiz, yeteneksiz, meslek namusundan yoksun insanlar varsa, antrenörlerin içinde de bu var. Hakemleri oraya iten etkenlerle ilgiliydi benim söylemim. Abdullah Yılmaz'ın hakemliği bırakma dilekçesini yazması ve MHK'nın da buna verdiği cevap bir skandal. Dolayısıyla kurumların başındaki insanların esas itibariyle konuşmaları derlemeleri gerekiyor. Benim de içinden geldiğim futbolcular, içinde bulunduğum antrenörler sütten çıkmış ak kaşık değil. Bizi buraya sürükleyenler güç dengeleridir. Hiçbir hakem, kasti hatalar yapmak istemez. Hakemleri direkt olarak suçlamak değil derdim. Ben burada 3 Temmuz'u yaşadım. Çok net şekilde 3 Temmuz'da yaşanan ortamdan yararlanan bir takım vardı. Şu anda başka takımlar başka konularda güç sahibi. Aykut Kocaman algı operasyonu yaptı diyenler var. Böyle bir amacım yok'' dedi.







''BEŞİKTAŞ'IN GÜÇ KAYBI OLACAĞINI SANMIYORUM''







Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi ile ilgili konuşan Kocaman şu ifadeleri kullandı: ''Maça 8 gün var. Köprünün altından çok sular akacak. Önce bir sakinleşip ne oluyor diye etrafa bakıp sonrasında Beşiktaş maçına odaklanacağız. Pepe ve Talisca oynamayacak. Benim takımımda ana kadroda oynama ihtimali olan 4, 5 oyuncudan yoksun olarak gidiyorduk. Bunu dillendirmemeye çalıştım. Beşiktaş gibi son 2 yılın şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider bitiren bir takımın oyuncu eksikliği hissedeceğini düşünmüyorum. Kendi sahalarında oynayacaklar, güç kaybı olacağını sanmıyorum.







''SAHA İÇİ ORGANİZASYONU VE OYUNCU KALİTESİ ÇOK GÜÇLÜ TAKIMLAR VAR''







Medipol Başakşehir'in Arda transferini yapabilecek kadar kudret sahibi bir takım olduğunu ve şampiyonluğa gücünün yeteceğini söylediğini hatırlatan Kocaman, ''En güçlü rakibimiz Başakşehir demedim. Söylediğim şeyi biliyorum. Türkiye'deki futbol ortamında artık hiçbir şeye şaşırmıyorum ama Talisca'nın cezasının ertelenmesi konusu absürt bir durum olur, bu kadarını beklemiyorum. İkinci yarıdaki 5 haftalık periyot, puan kayıplarının ligin sonuna kadar devam edeceğini gösteriyor. Konyaspor; Fenerbahçe'yle, Başakşehir'le Trabzonspor'la ve Beşiktaş'la oynadı ve yenilmedi. Baktığınız zaman puan durumunda düşmemeye oynadığı görünüyor. Saha içi organizasyonu ve oyuncu kalitesi çok güçlü takımlar var. Biz Galatasaray'ı yensek ya da tam tersi olup da Galatasaray bizi yense, kimse iki takımı da şampiyon olarak ilan edemez. Galatasaray maçına 4 hafta var. Bu periyotta çok şey değişebilir'' diye konuştu.







''NE KİMSENİN HAKKININ YENMESİNİ, NE DE BİZİM HAKKIMIZIN YENMESİNİ İSTİYORUM''







Fernandao'nun golünde büyük bir yanlışlık olduğunu dile getiren Aykut Kocaman ''Hakem adına da büyük bir şanssızlık diyebilirim. Ne kimsenin hakkının yenmesini, ne de bizim hakkımızın yenmesini istiyorum. Keşke olmasaydı bu pozisyon. İnsanların hatalarından zevk alan birisi değilim. Bazı grupların haksız yere kazanç elde etmesini de istemiyorum. Hakem hataları doğal olduğu sürece başımın üzerinde yeri var. Bu sezon golle sonuçlanan hata yapan takımlar içinde ilk sıradayız. Puan hesabımızı en fazla şaşırtan durum buydu. Ancak ilk yarıda özellikle forvetlerden biraz daha katkı gelseydi, belki bu durumu biraz daha az yaralanmaya doğru çevirebilirdik'' dedi.







AYTEMİZ ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KARAMAN: ''FENERBAHÇE'NİN GOLDEN SONRA COŞKUSU ARTTI''







Aykut Kocmaan'ı ve Fenerbahçe'yi aldıkları galibiyetten dolayı tebrik eden Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ''5'inci dakikada Fernandes'le yakaladığımız pozisyonu gol yapsak, direncimiz artabilirdi. Geçen hafta lideri yenen Fenerbahçe'nin golden sonra coşkusu arttı. Oyun 2-0'ken 1 gol yakalayıp Fenerbahçe'yi tedirgin edebilir miyiz diye düşündük ancak Welinton ve Sackey'i aradık. Geçen hafta lideri yenmiş takımın, bu coşkuyu bugün fazlasıyla gösterdiğini ve gollerden sonra direncimizin kırıldığını gördük. Aykut Hoca'ya başarılar diliyorum'' dedi.







''FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ GOLÜ NET OFSAYT''







Fenerbahçe'nin geçen hafta Medipol Başakşehir'i yenmesinin bu hafta kendileri açısından dezavantaj olduğunu dile getiren Karaman, ''Çünkü taraftarını tribüne topladı ve bizim mutlaka gol bulmamız gerekiyordu. Çünkü bu maç 0-0 gitmezdi. Pozisyon yakaladık ama atamadık. Fenerbahçe'nin ikinci golü net ofsayt. Kardemir Karabükspor maçında 2 kırmızı kart vermesi gerekiyordu hakemin vermedi. Hakemlerimiz formsuz. Biz mağlubiyeti hak eden bir oyun oynadık. Hakemler de bunda etkin oluyor. Buradaki Gençlerbirliği maçında da Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı ancak verilmeyen kırmızı kart vardı. Bugün Fenerbahçe'nin de golünü vermedi hakem. Bir formsuzluk var. Ya çalmaktan korkuyorlar, idare etmenin peşindeler'' diye konuştu.







''BU MAÇI İÇ SAHADA OYNASAK DAHA FARKLI OLABİLİRDİ''







38 puan toplamanın çok önemli olduğunu dile getiren Karaman, 6 maç kazanmaları gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu: ''Geçen hafta oynadığımız oyun iyi bir oyundu. Ancak bugünkü rakip Fenerbahçe. Belki bu maçı iç sahada oynasak daha farklı olabilirdi. Devreye 1-0 girseniz başka şekilde çıkarsınız ikinci yarıya. Kadroda sıkıntımız var. Vagner Love'un olduğu bir takım ve olmadığı bir takım var. 4 tane yeni transfer var. Bu isimleri takıma dahil etmeye çalışıyoruz. 2 hafta sonra belki aldığımız isimler farklı olabilir. Ancak Atiker Konyaspor maçındaki oyunun üzerine çıkacağız. Büyük takımlar, kadro ve hamle gücü olarak Anadolu takımlarından daha güçlü. Her rakip de Fenerbahçe gibi olmayacak.''