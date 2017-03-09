SPOR Toto Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, havayoluyla Antalya'ya geldi. Gazipaşa Havalimanı'na inmesi planlanan sarı lacivertli takımı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Fenerbahçe, yarın oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için Borajet'e ait özel uçakla Antalya'ya geldi. Alanya'ya yakınlığı nedeniyle Gazipaşa Havalimanı'na inmesi planlanan sarı lacivertli takımı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle son anda yapılan değişiklikle saat 18.00'de Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Kayserispor maçında olduğu gibi sakat, cezalı ve yedek oyuncuların tamamının yer aldığı 27 kişilik Fenerbahçe kafilesi, takım otobüsüyle Alanya'da kalacakları otele gitti. Havalimanının son anda değiştirilmesi nedeniyle takımı karşılayan taraftar olmadı. Sarı lacivertli takım yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Arena Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
(Görüntülü Haber) Fenerbahçe Antalya'ya geldi
SPOR Toto Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, havayoluyla Antalya'ya geldi. Gazipaşa Havalimanı'na inmesi planlanan sarı lacivertli takımı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş...
09 Mart 2017 Perşembe 18:59
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