Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 18.30'da başladı ve 1 saat 10 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan dayanıklılık koşusuyla antrenman tamamlandı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
(Görüntülü Haber) Fenerbahçe, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen...
06 Ocak 2017 Cuma 21:01
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