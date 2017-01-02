(Görüntülü Haber) Fenerbahçe - Anadolu Efes maçının ardından (1)

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic: "Takım çok çalışıyor ve bu sayede maçı kazanmayı başardık" Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic: "Hakemler maçı iki taraf için de kötü yönetti" Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, takımının çok çalıştığını ve bu sayede Anadolu Efes maçını kazanmayı başardıklarını söyledi. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes'i 81-75 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, Anadolu Efes karşısında savunma açısından çok iyi oynadıklarını belirterek, şunları söyledi: "Anadolu Efes, fizik gücünü çok kullanan bir takım. Tam saha pres yapıyorlar ve agresif oynayarak rakibi zora sokuyorlar. Biz maçı üçüncü çeyrekte değiştirdik. Savunma açısından iyi oynadık. Takım çok çalışıyor ve bu sayede maçı kazanmayı başardık. Oyuncular, basketbol için varlar. Bu, onların işi. Başka bir şey yapmak için burada değiller. Bunu anladıkları zaman herkes için daha iyi olacak. Şu anda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Herkesin sakin olup kendisinden daha çok takımı ve hepimizi düşünmesi gerekiyor. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Maçın sonuna kadar mücadele ettiler." Fenerbahçe'nin İtalyan basketbolcusu Luigi Datome de iyi başlamadıkları maçı oyun planına uyarak ve sonuna kadar savaşarak kazandıklarını söyledi. Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic ise, Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı kutlayarak, şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe, maça üç sayılık basketlerle başladı. Biz de iyi mücadele ettik ve maç hep başa baş gitti. THY Avrupa Ligi'ndeki gibi bir maç oldu. Öne geçmemiz gereken yerlerde takım olarak nasıl tepki vereceğimizi bilemedik ve son çeyreğe avantajlı girdiler. Mücadele ettiğimiz ve öne geçmemiz gereken yerlerde farkı korudular. Altı sayı büyük bir fark değil. Kendi evimizde oynayacağımız maçta mücadelemizi ortaya koyacağız. Hakemler maçı iki taraf için de kötü yönetti. Kendi oyuncuma tepki gösterince teknik faul alıyorum. İki takım da THY Avrupa Ligi'nde oynuyor. Belki bize biraz daha özen göstermeleri gerekiyor." Anadolu Efesli oyuncu Can Maxim Mutaf da maçta başa baş mücadele ettiklerini ama kritik yerlerde yaptıkları hatalarla mağlup ayrıldıklarını söyledi.