(Görüntülü Haber) Fenerbahçe 2 saatlik yolculuğun ardından Krasnodar'a ulaştı

Siyamend KAÇMAZ, Krasnodar () - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın akşam Krasnodar deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe Krasnodar'a ulaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 11:00'deki uçakla hareket eden Fenerbahçe kafilesi 2 saatlik yolculuğun ardından Krasnodar'a ulaştı. Dün geceki kar yağışı uçakların Krasnodar'a inmesini engellerken, bugünkü hava şartları ve hafif kar yağışı Fenerbahçe kafilesine bir sıkıntı yaratmadı. Fenerbahçe'yi az sayıda taraftarı alanda karşılarken, futbolcular ve teknik heyete çiçek verildi, sevgi gösterileri yapıldı. Bir futbolsever yanında getirdiği topu Advocaat ve futbolculara imzalattı. Sarı-Lacivertli takım 18:00'de Krasnodar Arena'da Teknik Direktör Dirk Advocaat ile birlikte, Rus Milli Takımının da formasını giyen Roman Neustädter'in katılacağı basın toplantısının ardından bir bölümü basına açık antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak 16 Şubat Perşembe günü oynanacak maç saatini bekleyecek.