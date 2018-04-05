Serhan TÜRK - İSTANBUL / Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam eşini kaybeden Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen'e ve ailesine başsağlığı diledi. Antrenman öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Terim, "Allah rahmet etsin. Ali ağabeye de Allah sabır versin. İnsanın tabii tanıdığı, bildiği kişileri kaybetmesi kolay değil. Benta Şen benim de tanıdığım birisiydi ve çok üzgünüm. Ali Şen nezninde tüm Şen ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.
(Görüntülü Haber) Fatih Terim'den Ali Şen ve ailesine başsağlığı mesajı
Serhan TÜRK - İSTANBUL / Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam eşini kaybeden Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen'e ve ailesine başsağlığı diledi. Antrenman öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan...
05 Nisan 2018 Perşembe 13:09
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