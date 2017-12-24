(Görüntülü Haber) Fatih Terim 1554 gün sonra Galatasaray'ın başında maça çıktı
24 Aralık 2017 Pazar 21:49
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