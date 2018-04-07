(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyasporlu Rahman'ın eski model arabasına kentte büyük ilgi (2)



Milyon dolarlık otomobilleriyle bilinen birçok futbolcunun tam tersine, 'Murat 131' marka otomobile biniyor







'Arabanı sat' diyenlere 'paranız yetmez' diye cevap veriyor







Taha AYHAN - MALATYA /







Evkur Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ın 1980 model otomobili, kentte büyük ilgi görüyor. Çağıran'ın aracının havalı kornası da duyanların dikkatini çekiyor.



2016- 2017 sezonunda sarı-kırmızılı takıma transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, diğer futbolcular gibi lüks ve pahalı otomobillere binmek yerine eski model araca binmeyi tercih ediyor. Eski model aracıyla kent sokaklarında dolaşan Çağıran, görenleri şaşkına çeviriyor. Milyon dolarlık otomobilleriyle bilinen birçok futbolcunun tam tersine, 'Murat 131' marka otomobile binen Çağıran, aracına da gözü gibi bakıyor. Oynadığı futbolun yanı sıra aracıyla da dikkatleri üzerine çeken Çağıran, aile özlemini arabasıyla gideriyor. Otomobiliyle kent merkezinde gezdiğinde sarı-kırmızılı taraftarlarsa Çağıran'a tezahüratlar ediyor. Sevilen futbolcunun eski model aracı da kentte yaşayanlar tarafından biliniyor. Tecrübeli futbolcu Çağıran'ın otomobilini gören araç sürücüleri de korna çalarak selam veriyor. Çağıran, aracını park ettiği yere geldiğinde zaman zaman otomobilinin üzerine bırakılmış not kağıtlarıyla karşılaşıyor. Bu durum tecrübeli savunma oyuncusu Çağıran'ı oldukça mutlu ediyor. Çağıran, insanların böyle bir arabanın içerisinde kendisini görünce şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:



"Gelen tepkilerden dolayı çok mutlu oluyorum. Sevgilerini dile getiriyorlar. Bu da beni inanılmaz mutlu ediyor. Hepimiz onların içinden biriyiz sonuçta. Onlardan farklı biriymiş gibi düşünmek yanlış olur. Biz de onlar gibi yaşıyoruz sonuçta. Ben de onlar gibi arabamı alıyorum. Yağını suyunu kontrol ediyorum. Lastiklerin havasını kontrol ediyorum. Sanayiye götürüyorum. Arkadaşlarımla geziyorum, güzel havanın tadını arabayla beraber çıkartıyorum."



AİLESİNİN ÖZLEMİNİ ESKİ OTOMOBİLİYLE GİDERİYOR



Ailesinin geçmiş dönemde böyle bir araca bindiğini ve otomobiline bindikçe ailesinin özlemini giderdiğini söyleyen Çağıran, "O arabayla uzun yolculuklar yaptığımız zaman çok yorulurduk. Sonradan ailemle beraber biraz daha bir üst model araba aldık. Bu sefer onu özlemeye başladık. 'Neden o arabayı sattık' diye hep üzüntü vardı içimizde. Ben onlarla beraber olamıyorum. Ailemle beraber bu şehirde yaşayamıyorum. Ben de bir nebze o eksikliği bununla gideriyorum" şeklinde konuştu.



'ARABANI SAT' DİYENLERE 'PARANIZ YETMEZ' DİYE CEVAP VERİYOR



Doğan Haber Ajansı () muhabirinin 'Otomobilini Evkur Yeni Malatyaspor'lu futbolcular nasıl karşılıyor' sorusuna ise Rahman Buğra Çağıran, şu yanıtı verdi:



"Tesise gelirken yanımdan geçtiklerinde gülüp, korna çalıyorlar. Tabi benimle yarışmaya kalkıyorlar, o biraz zor da. Eğlenceli hepsi geliyor, takılıyor 'arabanı satın alacağım' diyen de oluyor. Cevabını alıyorlar tabi 'paranız yetmez' şeklinde. Geçen gün mesela İssam Chabake yolda yanıma geldi. Camı açtı. Güldü ve devam etti. Çok hızlı araban var diyor. Adem Büyük ve Eren Tozlu ağabeyler daha çok yanımda gazlayarak devam ediyorlar."



KAPIYI KAPATINCA CAM KOLUNUN DÜŞMESİNDEN MUTLU



Aracını Malatya'dan aldığını kaydeden Çağıran, "1980 model murat 131. Olabildiğince orijinal tutmaya çalıştım. Aldığımdan sonra pek fazla bir şeyle oynamadım. Daha çok böyle göze hitap eden, benim de zevkime uyacak şekilde buradaki birkaç arkadaşlarımla beraber arabayı modifiye ettik. Onun dışında çoğu tarafını Türk bayrağıyla donatmaya çalıştım. Araba biraz daha farklı oluyor. Düz bir otomatik araba sürerken ki hazla bunun arasındaki haz çok farklı oluyor. Kapıyı kapatıyorsunuz cam kolu düşüyor. O bile farklı bir duygu olabiliyor. Motorunun yağını kontrol etmek, suyunu kontrol etmek farklı heyecanlar yaratabiliyor. Tabi bu bir bakış açısı. Ben böyle şeylerden biraz daha zevk alıyorum" diye konuştu.



Çağıran, otomobilinin kornasını her çaldığında insanların güldüğünü belirterek, "İnanılmaz bir hava kattı. Korna çaldığım zaman herkes dönüp bakıyor. Gülüp geçiyor. O da bana yetiyor zaten. Eğlenmek için güzel bir vasıta oluyor bizim için de" dedi.



