(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyasporlu Adem ve Gilberto hedef büyüttü (2)

Taha AYHAN / MALATYA,() Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Adem ve Gilberto, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasındaki Medipol Başakşehir maçından puan veya puanlar alacaklarını söyledi. Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 28'inci haftasında cuma günü saat 20.00'de deplasmanda karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını, Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürdü. BÜYÜK: "BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA ÖYLE YUMUŞAK BİR TAKIM OLMAYACAK" Sarı-kırmızılı takımın forvet oyuncusu Adem Büyük, Gençlerbirliği maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibin durumu bizi ilgilendirmiyor. İster küme düşme hattında olsun, ister şampiyonluk yarışından olsun hiç önemli değil. Biz çıkıp işimizi yapmak zorundayız. Rahatlama konusuna gelince, ben futbol hayatım boyunca rahat olduğum zamanlarda da rahatlamadım. Çünkü kazanmayı çok isteyen bir yapım, kişiliğim var. Bu takımda da buna çok ihtiyacımız var. Şu anda bu galibiyetle gözümüz yukarılarda. Yukarı bakmak istiyoruz. Alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Çünkü bunu hak ediyoruz. Kaybettiğimiz çok ucuz puanlar vardı. Gerek bizim yaptığımız hatalardan, gerek dış etkenlerden gelen hatalar olmasaydı belki daha yukarılarda olabilirdik. Takımın bu haftaki maçı kazanması önemliydi. Şimdi de çok zor bir maça gideceğiz. Onlarında şampiyonluk yarışı var. İyi bir ekibe, kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizimde onlara karşı oynadığımız ilk yardaki maçı da atlamamak gerekiyor. Çünkü biz onlardan çok daha üstündük ve çok daha fazla pozisyona girerek maçı kaybettik. Atabilseydik biz kazanacaktık. O yüzden ümitsizliğe kapılmanın hem futbolcu, hem şehir ve taraftar olarak gereği yok. İlk yarıda onlara karşı neler yaptığımızı ve neler yapabileceğimizi gösterdik. Yine aynı şekilde olacak. Puan veya puanlarla döneceğimizden ümitliyim. Çünkü onlar bizden biraz daha stresli olacaklar. Onlar şimdi bizim rahatladığımızı düşünüp belki puan kaybı diye düşünebilirler. Doğruda düşünüyorlar. Çünkü karşılarında öyle yumuşak bir takım olmayacak. Çünkü biz oraya kesinlikle puan ya da puanlar almaya gidiyoruz. Tek amacımız bu. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor. Umarım oradan 3 puanla döneriz ama sonuçta şampiyonluğa oynayan bir takım. Kazanamıyorsanız da kaybetmememiz bizim için moral, öz güven açısını ileri haftalara taşımak için çok önemli. Çok zor maçlarımız var. Ardından Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağız ve sonra Beşiktaş. Kolay bir fikstürümüz yok. Evet, rahat gibi gözükebiliriz ama bu rahatlığa girmememiz gerekiyor. Çünkü 2 maç üst üste kaybettik. Aşağıdaki takımların puan kazanmasıyla neler olabileceğini gördük. O yüzden rahatlığa kesinlikle hem teknik ekip izin vermez, hem de futbolcu gurubu olarak bizde izin vermeyiz. Çünkü bu bizim işimiz. Bu işi doğru ve düzgün yapmamız gerekiyor" dedi. BÜYÜK: "BU MAÇI KAZANDIĞIMIZ TAKDİRDE HEDEFİMİZ FARKLI OLABİLİR" Lige yeni çıkmış bir takım olarak ilk hedefin ligde kalmak olduğunu kaydeden Büyük, "Evet, kazanacağımız maçları kazansaydık, kaybetmeseydik bazı puanları başka bir hedef de koyabilirdik. Ama şu anki durumda alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. 7 maç var. 7 maçı da kazanabilir miyiz? Oynanmamış her maç 3 puan ortada. Ama gerçekçi olmak gerekirse evet, ligde kalmak istiyoruz. Ama ben bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Çünkü o durumu hak edecek bir takım değiliz şu anda. O yüzden 44 puanın üstüne çıkacağımıza ben inanıyorum. Takım arkadaşlarıma da maç öncesinde ve antrenmanlardan sonra özel konuşmalarımızda da sürekli söylediğim şey şu; evet bizden kaliteli ekipler olabilir ama mücadele ve savaşmayı, birlikte kavga etmeyi öğrendiğimiz zaman her maçı kazanabileceğimizi söylüyorum. Maçlardan öncede her maçın önemi farklı olduğu için o maçı kazanacağımızı, nerelere gelebileceğimizi anlatıyoruz. Herkes bunun bilincinde. Bunu anlatmak tabii sözde ama herkes bunun bilincinde olması da güzel bir şey. O maçlardan bir tanesi. Bu maçı kazandığımız takdirde hedefimiz bambaşka olabilir. 44 puan değil 48 puanı bile yakalayabiliriz. Bunu tüm yüreğimle söylüyorum. Çünkü takımıma inanıyorum, taraftarımıza da inanıyorum. Bize çok büyük destek veriyorlar. Umarım desteklerini bizden esirgemezler. Bizde onlara laik olamaya çalışırız" diye konuştu. GİLBERTO: "GOL ATMAYA DEVAM EDECEĞİM" Sarı-kırmızılı takımın bir diğer forvet oyuncusu Gilberto Oliveira Souza Junior da, takım olarak bir galibiyet, çıkışı aradıklarını ifade ederek, "Galibiyeti bulduğumuz için çok mutluyuz. Takımın da çok mutlu olduğunu görüyorum. Şimdi gol atmak için çok çalıştım. Buraya gelmeden önce biraz futboldan uzak kalmıştım. Fiziksel olarak üstüne koydukça her şeyin kendi adıma daha iyi olacağını düşüyordum. Tabii ki gol atmaya devam edeceğim. Bunun için daha da çok çalışacağım. Her şeyden önce arkadaşlarıma yardım etmekten çok mutluyum" şeklinde konuştu. Gilberto, şu anda sadece Malatya'yı düşündüğünü, arkadaşlarına sadece yardım etmek istediğini, sezon sonu geldiğinde her şey belli olacağını, her şeyin daha da netleşeceğini, şu an için bir şey söyleyemeyeceğini de belirtti.