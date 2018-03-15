(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Taha AYHANMALATYA, ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 26'ncı haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 26'ncı haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti. Sarı- kırmızılı takımın sportif direktörü Ali Ravcı, oynadıkları oyunun karşılığında en kötü ihtimalle 1 puan almaları gerektiğini ama futbolda her şeyin olduğunu belirterek, Neticede Fenerbahçe takımıyla oynuyorsunuz ve her ne kadar günlerinde olmasalar da neticede Fenerbahçe. Bu haftayı geride bıraktık kaybettiğimiz içinde üzgünüz. Bu haftayı puansız kapattık. Önümüzde Trabzonspor maçı var. 2 hafta üst üste ligin iyi takımlarıyla oynuyoruz. Trabzon maçı çalışmaları da başladı. Yenilgiye rağmen biz moralimizi yüksek tutuyoruz. Herhangi bir motivasyon kaybı yok takımda ve gayet iyi durumdayız. Sakatlık ve cezalı durumumuz da yok. En iyi şekilde hazırlanıp Trabzon'dan iyi bir sonuçla döneceğiz çünkü onlarda birkaç haftadır iyi neticeler almıyorlar. Bir çıkış içerisindeler. En sonra Akhisar galibiyetiyle onlarda biraz moral buldu. İyi bir maç olacağının kanaatindeyim ama her şeyden önemlisi maçın centilmence geçmesini diliyorum. İnşallah Trabzon'dan da istediğimiz sonuçla döneriz. Ama keyifli bir maç olacağını düşünüyorum dedi.

Transfer konularını şuanda konuşmanın doğru olmadığını ifade eden Ravcı, şöyle konuştu

Daha önümüzde oynayacağımız 9 haftada 9 maç var. Öncelikli hedefimiz sezonun başında dediğimiz gibi ligde kalmak. Bunu garantiledikten sonra bunlar konuşulacak şeyler. Şu anda herhangi bir şey söylemek doğru olmaz. Zaten şu anda konuşulan bir şey de yok. Biz tamamıyla matematiksel olarak garantileyelim ligi ve ondan sonrada zaten diğer işlerde kendiliğinden gelir.