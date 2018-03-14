(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'a bileniyor

Taha AYHAN / MALATYA,() Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Murat Yıldırım ve Arturo Mina, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçından puan veya puanlar almak istediklerini söyledi. Murat Yıldırım ve Arturo Mina Orduzu, Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklama yaptı. Sarı- kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, Fenerbahçe'ye karşı çok iyi, çok baskılı oynadıklarını belirtti. "Direkten dönen topun gol olsa, ofsayt olmasa çok farklı bir maç olabilirdi" diyen Yıldırım, şöyle konuştu: "Çok rahatlıkla kazanabilirdik bu maçı ama maalesef böyle şansızlıklar oluyor futbolda. Sonuçta Fenerbahçe'de şampiyonluğa oynayan bir takım. Bize karşı korktuklarını düşünüyorum. Bu kadar kapanarak oynuyorsan, bir Malatyaspor'a, bu kadar kapanıyorsan demek ki bizim iyi bir takım olduğumuzu ve daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum takım olarak." "MALATYASPOR DAHA İYİ YERLERDE OLACAK" Yıldırım, Malatya'da çok mutlu olduğunu, kendi sevisini yakaladığını kaydederek, "Bunun üstüne de koymaya çalışıyorum. Çok şükür hocamda güveniyor, yönetim ve başkanımda güveniyor. Güzel bir sezon geçiriyorum. İnşallah uzun sürelerde Malatya'da kalmayı düşünüyorum. Sezon sonu yine oturup sözleşmeye imza atıp Malatya'da kalmayı düşünüyorum. Çünkü ilk başta mutlu olduğunuz yerde oynamanız lazım. Mutlu olduğunuz yerde oynarsanız üstüne de koyarsınız ve başarılarılar da gelir. İnşallah bu sezon geçiş sezonu olarak düşünüyorum Malatyaspor açısından. Bu sezonu atlattık gibi duruyor ama daha iyi yerlerde de bırakabiliriz bu sezon. Eğer bu sezonu atlatınca gelecek sezon Malatyaspor'un daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum daha iyi bir takım oluruz. Yeni gelen takım arkadaşlarımızı daha iyi tanımış oluruz. Ondan dolayı gelecek sezon çok daha iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. "AVRUPA ŞANSIMIZ VAR" 9 maçlık süreçte maksimum puanı almaya çalışacaklarını belirten Yıldırım, "Bu 9 maçlık periyotta en kötü 10 puan alabiliriz diye düşünüyorum. En kötü 44 puanla bitirebiliriz diye düşünüyorum. Bence bunun daha da fazlası olabilir. Şu önümüzde ki süreç gösterecek Trabzonspor maçıyla başlıyor. Bu maçı iyi atlatırsak Avrupa'ya şansımız azda olsa şuan görünüyor ama oraya adım atmış oluruz" dedi. Yıldırım, Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları futbolu oynarlarsa Trabzonspor maçını çok rahatlıkla kazanabileceklerini ifade ederek, "Çünkü Fenerbahçe gibi Trabzonspor derli toplu böyle kompakt şekilde oynamıyor. Daha çok mesafeler veriyor rakibe. Bizde eğer o mesafeleri değerlendirirsek kazabiliriz maçı" şeklinde konuştu. Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina, Malatya'ya saat farkından, yemek kültürüne kadar çok büyük farklılıklar gösteren bir yere geldiğini belirterek, "Açıkça belirteyim ki çok zor oldu adaptasyon ama yavaş yavaş buraya adapte oldum. Sonunda formayı da aldım. İnşallah sezon sonuna kadar hakkını vererek devam edeceğim" dedi. "PUAN TABLOSUNDA DAHA YUKARILARA ÇIKMAYI İSTİYORUZ" Mina, ligde büyük bir rekabetin, sağlıklı bir rekabetin olduğunu kaydederek, "Bu rekabetin olması çok önemli herkes çok çalışıyor elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ama tabii ki son kararı hocamız verir" diye konuştu. Fenerbahçe maçı için çok çalıştıklarını, ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Mina, "Şimdi daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü zor bir deplasman bizi bekliyor ama inşallah puan yada puanlar alarak puan tablosunda daha yukarılara çıkmayı istiyoruz hedefimiz bu" şeklinde konuştu.