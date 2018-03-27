(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut: "Gençlerbirliği maçında parolamız 3 puan"

Taha AYHAN/MALATYA, ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun 27'nci haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.



Ligde geride kalan iki haftada Fenerbahçe ve Trabzonspor'a mağlup olan sarı kırmızılılar, Nurettin Soykan Tesisleri'nde, ligin 27'nci haftasında Malatya'da oynanacak olan Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına bugün yaptığını antrenmanla devam etti.



Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmana milli takımlarda bulunan Khalid Boutaib, Sadio Diallo ve Berk Yıldız katılmadı. Bu futbolcuların yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Antrenman öncesinde saha ortasında futbolcularla bir toplantı yapan Erol Bulut, Gençlerbirliği maçının önemine dikkat çekerek zor bir haftaya girdiklerini söyledi. Bulut, bireysel anlamdaki düşüşle ilgili de uyarıda bulunarak bazı futbolcuların daha çok çalışmaları konusunda dikkatini çekti.



Antrenman dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla başlarken, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. İdman başlamadan önce gazetecilere açıklamada bulunan sarı- kırmızılı takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligde zor maçlara çıktıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:



"Ligde geldiğimizden beri zor maçlara çıktık. Zor maçlar devam ediyor ve devamda edecek. Geriye kalan 8 maçımız var. Bunların hepsi zor geçecek. Kolay bir maç yok. Zaten 2'nci yarının daha çetin ve daha zor geçeceğini biliyorduk. Ona göre transfer yapmaya çalıştık. 1-2 transfer aramıza kattık. O şekilde devam ediyoruz ve önümüzdeki Gençlerbirliği maçı bizim açımızdan çok önemli bir maç. Orada 1-0 kazanmıştık. Burada da cumartesi günü oynayacağımız maçta kesinlikle kazanmak istiyoruz. Parola 3 puan."



"POZİSYONLARI GOLE ÇEVİRMEMİZ GEREKİYOR"



Geçmiş maçlarda bireysel hataların olduğunu ifade eden Bulut, "Son 2 maçımızda Trabzonspor maçı olsun, Fenerbahçe maçı olsun bireysel hatalar yaptık. İşte bunun bedelini ağır ödedik. 2-0 kaybettiğimiz Fenerbahçe maçında iyi oynadık. Trabzon maçında iyi oynadığımızı söyleyemem çok fazla hata yaptık ve bu hataları Trabzonspor en iyi şekilde değerlendirdi. Maçı 4-1 kaybetmiş olduk. O yüzden önümüzdeki Gençlerbirliği maçı veya ondan sonraki maçlarda da daha dikkatli olmamız lazım, daha az hata yapmamız, daha az bireysel hata yapmamız lazım. Hata yapıyorsak diğer arkadaşlarımız arkadaşının hatasını kapatması gerekiyor. Daha kompakt, daha agresif oynamamız ve en önemlisi ürettiğimiz yeterince pozisyon var maçlarda o pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



"TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR"



Bulut, kendi evlerinde çok farklı oynadıklarını kaydederek, "O yüzden onlardan ricam, söyleyeyim adım Erol Bulut olarak söyleyeyim, teknik direktör olarak onlardan isteğim stadı inşallah doldurmaları. Çünkü onlara gerçekten ihtiyacımız var. Onlarla birlikte kendi evimizde çok iyi oynuyoruz. Bunu zaten çoğu kez ispatladık. Beşiktaş maçı olsun, Galatasaray maçı olsun, Başakşehir maçı olsun iyi oynamamıza rağmen maçı kaybettik ama iyi oynadık. Gençlerbirliği maçı bizim açımızdan gerçekten çok önemli maç. Alacağımız 3 puan bizi istediğimiz hedefe yüzde 90 yaklaştırmış olacak. O yüzden kesinlikle taraftarımıza ihtiyacımız var" diye konuştu.



"MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMALARI LUCESCU'NUN KARARI"



Milli takıma gidebilmek için ellerinde performanslarını yüzde 100 arttıran futbolcuların olduğunu belirten Bulut, "Milli takıma çağırılıp çağırılmaması benim kararım değil. Onun kararını Sayın Lucescu verecek. Ama bu demek değil ki Ertaç olsun, Sadık olsun Berk olsun veya diğer futbolcularımız olsun performanslarını düşürecekler. Aynı şekilde antrenmanda konsantre oldukları gibi maçta da konsantre olup o performanslarının üzerine koymaları gerekiyor, koyacaklardır. Her zaman kendilerinden söz ettirmeleri gerekir" dedi.